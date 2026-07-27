BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach der Absolvierung des 13. Testfluges der Riesen-Rakete Starship auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned sprach in einer am Montag vorliegenden Einschätzung von einem alles in allem großen Erfolg, auch wenn es ein Problem mit dem Booster gegeben habe. Am wichtigsten sei, dass die zweite Stufe des Raumtransportsystems erfolgreich gelandet sei, ohne dass der Hitzeschild nennenswerte Schäden davongetragen habe./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 99,62EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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