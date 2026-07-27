RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Seine Schätzungen für den Reingewinn und den operativen Barmittelzufluss (ohne Betriebskapital) des britischen Ölkonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 37,95EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.





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