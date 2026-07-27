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    Aktien New York Ausblick

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    Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut

    Für Sie zusammengefasst
    • Sinkende Ölpreise lassen US-Märkte vorbörslich steigen
    • Unruhige Woche wegen Tech-Bilanzen und Fed-Entscheid
    • Argenx kauft Forte und Autoaktien legen vorbörslich zu
    Aktien New York Ausblick - Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts wieder sinkender Ölpreise werden die US-Börsen am Montag mit Gewinnen erwartet. Die Woche insgesamt dürfte zugleich unruhig und wohl auch schwankungsreich werden, denn auf der Agenda stehen zahlreiche Quartalszahlen, darunter auch wieder Berichte von Tech-Schwergewichten, sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

    Der Broker IG signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dow Jones Industrial ein Plus von 1,0 Prozent auf 52.480 Punkte. Der wohl bekannteste Wall-Street-Index hatte bereits am Freitag dank rückläufiger Ölpreise zur Erholung angesetzt. Der Nasdaq 100 wird von IG mit 1,3 Prozent im Plus erwartet bei 28.488 Punkten. Der Technologie-Auswahlindex hatte vor dem Wochenende noch etwas mehr als ein Prozent eingebüßt.

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    Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. In der Folge stieg der Preis für die Nordseesorte Brent beständig und überschritt schließlich die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die Feuerpause seit dem Wochenende nährt nun wieder Hoffnungen auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Krieg zwischen den USA und dem Iran, denn auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent sank zuletzt unter 90 Dollar, und die Anleger gehen prompt wieder in den "Risk-on-Modus", wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte.

    Doch da die Lage in Nahost weiter angespannt ist und zudem am Mittwoch mit Microsoft und Meta sowie am Donnerstag mit Apple weitere Unternehmen der sogenannten Glorreichen Sieben ihre Quartalsberichte vorlegen, dürfte es Marktbeobachtern zufolge unruhig bleiben. Obendrein wird die Fed zur Wochenmitte über den Leitzins entscheiden.

    Unter den Einzelwerten zeigten sich alle Aktien der Glorreichen Sieben auf Erholungskurs. Gefragt waren zudem die Aktien von Ford und General Motors mit vorbörslichen Kursgewinnen um die 2 Prozent. Jefferies stufte die beiden Autoaktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Zur Ford schrieb Analyst Philippe Houchois, dass im zweiten Quartal das Tief mit Blick auf die Produktionsmengen erreicht sein dürfte und das Management die Jahresziele angesichts der guten Marktsituation in den USA anheben könnte.

    Zum Konkurrenten GM, der bereits seine Quartalszahlen vorgelegt hat, schrieb er: Seine wichtigste Erkenntnis nach dem Quartalsbericht sei die Zuversicht von GM gewesen, die eigene Position im US-Gewinnoligopol bis 2027 weiter stärken zu können und einen realen freien Barmittelzufluss von über 10 Milliarden Dollar zu generieren.

    Um knapp 40 Prozent sprangen vor dem Börsenstart zudem die Anteile von Forte Biosciences hoch, denn der Biotech-Konzern Argenx will das US-Unternehmen für 77 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 2,2 Milliarden Dollar in bar erwerben, um seine Immonologie-Pipeline zu erweitern.

    D-Wave Quantum konnten mit vorbörslich minus 5 Prozent indes nicht davon profitieren, dass der Telekomkonzern AT&T eine Vereinbarung unterzeichnete, um den Einsatz der Quantencomputing-Technologie des Unternehmens auszuweiten./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 293,3 auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 572,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +49,47 %/+87,57 % bedeutet.





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