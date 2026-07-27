Aktien New York Ausblick
Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut
- Sinkende Ölpreise lassen US-Märkte vorbörslich steigen
- Unruhige Woche wegen Tech-Bilanzen und Fed-Entscheid
- Argenx kauft Forte und Autoaktien legen vorbörslich zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts wieder sinkender Ölpreise werden die US-Börsen am Montag mit Gewinnen erwartet. Die Woche insgesamt dürfte zugleich unruhig und wohl auch schwankungsreich werden, denn auf der Agenda stehen zahlreiche Quartalszahlen, darunter auch wieder Berichte von Tech-Schwergewichten, sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.
Der Broker IG signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dow Jones Industrial ein Plus von 1,0 Prozent auf 52.480 Punkte. Der wohl bekannteste Wall-Street-Index hatte bereits am Freitag dank rückläufiger Ölpreise zur Erholung angesetzt. Der Nasdaq 100 wird von IG mit 1,3 Prozent im Plus erwartet bei 28.488 Punkten. Der Technologie-Auswahlindex hatte vor dem Wochenende noch etwas mehr als ein Prozent eingebüßt.
Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. In der Folge stieg der Preis für die Nordseesorte Brent beständig und überschritt schließlich die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die Feuerpause seit dem Wochenende nährt nun wieder Hoffnungen auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Krieg zwischen den USA und dem Iran, denn auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent sank zuletzt unter 90 Dollar, und die Anleger gehen prompt wieder in den "Risk-on-Modus", wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte.
Doch da die Lage in Nahost weiter angespannt ist und zudem am Mittwoch mit Microsoft und Meta sowie am Donnerstag mit Apple weitere Unternehmen der sogenannten Glorreichen Sieben ihre Quartalsberichte vorlegen, dürfte es Marktbeobachtern zufolge unruhig bleiben. Obendrein wird die Fed zur Wochenmitte über den Leitzins entscheiden.
Unter den Einzelwerten zeigten sich alle Aktien der Glorreichen Sieben auf Erholungskurs. Gefragt waren zudem die Aktien von Ford und General Motors mit vorbörslichen Kursgewinnen um die 2 Prozent. Jefferies stufte die beiden Autoaktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Zur Ford schrieb Analyst Philippe Houchois, dass im zweiten Quartal das Tief mit Blick auf die Produktionsmengen erreicht sein dürfte und das Management die Jahresziele angesichts der guten Marktsituation in den USA anheben könnte.
Zum Konkurrenten GM, der bereits seine Quartalszahlen vorgelegt hat, schrieb er: Seine wichtigste Erkenntnis nach dem Quartalsbericht sei die Zuversicht von GM gewesen, die eigene Position im US-Gewinnoligopol bis 2027 weiter stärken zu können und einen realen freien Barmittelzufluss von über 10 Milliarden Dollar zu generieren.
Um knapp 40 Prozent sprangen vor dem Börsenstart zudem die Anteile von Forte Biosciences hoch, denn der Biotech-Konzern Argenx will das US-Unternehmen für 77 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 2,2 Milliarden Dollar in bar erwerben, um seine Immonologie-Pipeline zu erweitern.
D-Wave Quantum konnten mit vorbörslich minus 5 Prozent indes nicht davon profitieren, dass der Telekomkonzern AT&T eine Vereinbarung unterzeichnete, um den Einsatz der Quantencomputing-Technologie des Unternehmens auszuweiten./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 293,3 auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 572,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +49,47 %/+87,57 % bedeutet.
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Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
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Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
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Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
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Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…
Guten Tag