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    BMNR enthüllt: ETH-Bestand bei 5,79 Mio Token - 11,8 Mrd USD Gesamtwert

    Bitmine wächst rasant: Milliardenreserven, massives ETH-Staking, Aktienrückkäufe und Indexaufnahme – ein Krypto-Schwergewicht auf dem Weg zur „Alchemie der 5%“.

    BMNR enthüllt: ETH-Bestand bei 5,79 Mio Token - 11,8 Mrd USD Gesamtwert
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bitmine hält 5.787.414 ETH – 4,8% des gesamten ETH-Umlaufs (120,7 Mio.); Gesamtbestände an Kryptowährungen, Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren belaufen sich auf 11,8 Milliarden USD
    • Bitmine hat in 13 Monaten bereits 96% des Weges zur „Alchemie der 5%“ erreicht
    • In der vergangenen Woche wurden 6,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft; seit dem 1. Juli 2026 insgesamt 11,6 Millionen im Rahmen eines 4-Milliarden-USD-Rückkaufprogramms
    • Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap Index aufgenommen; Series-A-Vorzugsaktien handeln an der NYSE unter dem Symbol BMNP
    • 4.917.189 ETH sind gestakt (Wert ca. 9,6 Mrd. USD bei 1.948 USD/ETH); MAVAN ist die Staking-Plattform; 85% der ETH gestakt; 7-Tage-Rendite 2,65% (annualisiert); prognostizierte jährliche Staking-Erlöse ca. 299 Mio. USD (vollständiges Staking) bzw. ca. 254 Mio. USD aktuell
    • Bitmine hält Anteile im Wert von 61 Mio. USD an Eightco Holdings (ORBS), das ein indirektes OpenAI-Engagement ermöglicht



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