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    Eightco investiert in World Foundation – Netzaufbau wird zur Wert-Skalierung

    Eightco schärft sein Profil als fokussierter Tech-Investor: neue Worldcoin-Finanzierung, starkes Treasury und klare Wetten auf KI, digitale Identität und Creator-Economy.

    Eightco investiert in World Foundation – Netzaufbau wird zur Wert-Skalierung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Eightco beteiligte sich an der Finanzierungsrunde der World Foundation über 52,5 Mio. US-Dollar (Runde vom 24. Juli 2026, angeführt von Pantera Capital, mit u. a. Bain Capital Crypto, Selini Capital und Susquehanna Crypto).
    • Stand 26. Juli 2026: Treasury von Eightco umfasst ca. 90 Mio. USD indirekte OpenAI-Anteile, 18 Mio. USD Beast-Industries-Anteile, 301.971.219 WLD (bei 0,36 USD), 16.278 ETH sowie ~142 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins — Gesamtwert rund 391 Mio. USD.
    • Eightco hält nahezu 302 Mio. WLD (~8 % des Umlaufs) und ist damit der weltweit größte öffentlich bekannte institutionelle WLD-Inhaber.
    • Am 24. Juli endete die drei-jährige größte Freigabeperiode für WLD, wodurch die tägliche Token-Ausgabe um ~43 % von ~5,1 Mio. auf ~2,9 Mio. sank — erwartete Verknappung könnte das Risiko-Ertrags-Verhältnis von WLD verbessern.
    • Eightco positioniert sich auf drei Megatrends: Künstliche Intelligenz (via OpenAI; ca. 23 % der Bestände), digitale Identität (Worldcoin; ~28 %) und Creator-Economy (Beast Industries; ~5 %).
    • Relevante Entwicklung bei OpenAI: vertrauliche S‑1-Einreichung (möglicher IPO) sowie Produkt- und Expansionsinitiativen (z. B. ChatGPT for Small Businesses, geplantes 3,2‑GW‑Rechenzentrum in Georgia), was die Bewertung der OpenAI‑Beteiligung von Eightco beeinflussen könnte.







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