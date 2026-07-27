Auftragseingang langlebiger Güter steigt moderater als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni weniger gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,8 Prozent erwartet.

Im Vormonat waren die Aufträge um revidierte 4,0 Prozent gefallen. Ursprünglich war ein Rückgang um 4,5 Prozent ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juni um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,9 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet./jsl/jha/



