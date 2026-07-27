Besonders beachtet!
Verbio Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 27.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Verbio Aktie bisher Verluste von -4,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.
Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.
Verbio aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von -4,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Verbio Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,67 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um -5,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +53,36 % gewonnen.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,76 % geändert.
Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,11 %
|1 Monat
|+16,20 %
|3 Monate
|-17,67 %
|1 Jahr
|+163,36 %
Informationen zur Verbio Aktie
Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update Europa - 27.07. - DAX stark +1,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 27.07. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Lang & Schwarz, MiniMax Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,43 %.
Verbio Aktie jetzt kaufen?
Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.