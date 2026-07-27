SpaceX Aktie unter Verkaufsdruck - 27.07.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SpaceX abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,40 % verkraften.

Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 99,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,69 € entspricht. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 99,55€, mit einem Minus von -1,67 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -8,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,54 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SpaceX -24,40 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,88 % 1 Monat -26,54 % 3 Monate -24,40 % 1 Jahr -24,40 %

Informationen zur SpaceX Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:09 Uhr

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 754,19 Mrd. € wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach der Absolvierung des 13. Testfluges der Riesen-Rakete Starship auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned sprach in einer am Montag …

So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. Airbus notiert im Plus, mit +2,20 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,47 %. Northrop Grumman verliert -0,40 %

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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