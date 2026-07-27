Moderna Aktie gewinnt an Wert - 27.07.2026

Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,50 % auf 48,25€. Damit gewinnt die Aktie +0,72 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,25€, mit einem Plus von +1,50 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Moderna investiert war, konnte einen Gewinn von +10,45 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -12,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Moderna +84,79 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,85 % 1 Monat -20,26 % 3 Monate +10,45 % 1 Jahr +61,40 %

Informationen zur Moderna Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:10 Uhr

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,14 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,37 %. Novavax notiert im Plus, mit +2,74 %. BioNTech legt um +0,51 % zu

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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