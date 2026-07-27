Software-Werte mit SAP weiter auf Erholungskurs

Klar, kann das passieren, dass sich der Markt eine sehr lange Zeit "täuscht" und dass die Aktie auf 120 EUR fällt. Vielleicht erleben wir demnächst einen richtigen Börsencrash und alle Aktien korrigieren nochmal um weitere 30 %. Dann stehen wir bei < 100 EUR. Klar, kann passieren. Aber kann auch sein, dass wir die nächsten 10 Jahre überhaupt keinen größeren "Crash" erleben. Kann doch eh keiner wissen.





Darum: Wenn man an die Aktie glaubt und dem Narrativ "KI frisst SW" nicht folgt, kann man heute ohne Sorgen zukaufen. Sollte die Aktie weiter fallen, kann man ja bei 130 EUR nochmal nachkaufen und bei 120 EUR auch nochmal. Und bei 80 EUR auch nochmal. Ist aber doch jetzt auch keine neue Börsenweisheit, dass man in Scheiben reingehen sollte oder? Für einen Langfristinvestor, der möglicherweise im Jahr 2040 oder 2050 verkaufen will / muss spielt das Geplänkel jetzt doch überhaupt keine Rolle! So lange SAP seine fundamentalen Hausaufgaben macht, wird sich die Aktie gut entwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass man bei 135 EUR ein gutes C-R-Profil hat, wenn man die Aktie mal 10 bis 20 Jahre halten will - Voraussetzung, fundamental passt weiter alles, das muss man natürlich beobachten. Wenn die Aktie jetzt nochmal auf 110 EUR fällt und sich fundamental nichts ändert, wäre das C-R-Profil sogar noch besser.





In Panik geraten meist nur die Leute, die eine Aktie erst für 1-5 Jahre halten und zu einem temporären Hoch gekauft haben. Die Zeit spielt einem massiv in die Karten (immer natürlich unter der Voraussetzung, dass fundamental alles weiter gut läuft).

--> Darum ein Plädoyer für mehr Rationalität (anstelle von Emotionalität) an den Börsen sowie der Fokus auf die Fundamentaldaten (anstelle von täglichen Kurs-Betrachtungen).



