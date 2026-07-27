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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Software-Werte mit SAP weiter auf Erholungskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP stieg auf Höchststand seit über sechs Wochen
    • Software- und IT-Aktien mit deutlichen Kursgewinnen
    • Ionos-Aktien Rallye mit Anstieg auf Jahreshöchststand
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Software-Werte mit SAP weiter auf Erholungskurs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Ionos-Rally, aktueller Kursverlauf)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Software-Aktien haben zum Start in die neue Börsenwoche ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Bereits am Freitag hatten die Branchenwerte dank positiv aufgenommener Quartalsresultate von SAP einen Kurssprung gemacht. Dieser Schwung hält Marktbeobachtern zufolge vorerst an.

    Die Papiere von SAP stiegen am Montagnachmittag auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Wochen und setzten sich mit einem Kursplus von 6,0 Prozent an die Spitze des Dax . Bereits am Freitag hatten sie mit einem Anstieg um 9,3 Prozent dem deutschen Leitindex mächtig Schwung gegeben hatten. Die Erholung stützte sich auf den kurzfristigen Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud), der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Tags zuvor waren die Titel der Walldorfer noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.

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    Mit Nemetschek , Bechtle , Teamviewer und Atoss Software gehörten auch Software-und IT-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe mit Kursaufschlägen zwischen 2,3 und 9,6 Prozent zu den größten Gewinnern in den Indizes MDax und SDax . Atoss hatte am Freitag ebenfalls gute Nachrichten für die Anleger parat. Das Unternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäfts bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler.

    Für die Anteilscheine der United-Internet-Tochter Ionos ging es um 4,8 Prozent nach oben. Damit erklommen die Papiere des Internet-Dienstleisters und Softwareanbieters den höchsten Stand seit Oktober 2025.

    Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt./edh/bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,04 % und einem Kurs von 83,20 auf Tradegate (27. Juli 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +8,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,32 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +9,01 %/+42,91 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegung, Bewertung und Fundamentaldaten der SAP-Aktie: Start der zweiten ARP‑Tranche, Insiderkauf (Klein, 2.435 Stück zu €133,56), positive Quartalszahlen, Morningstar‑Einschätzung zu Unterbewertung und GenAI‑Risiko, technische Signale (Marubozu‑Kerze, erhöhtes Volumen, Test der Tiefs, mögliche Bodenbildung) sowie kurzfristige Kursgewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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