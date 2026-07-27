Deutsche Telekom Aktie überzeugt mit Kursplus - 27.07.2026

Die Deutsche Telekom Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,47 % auf 26,90€ zulegen. Das sind +0,39 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +1,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,90€, mit einem Plus von +1,47 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Telekom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,41 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -2,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Telekom auf -4,82 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,86 % 1 Monat -0,11 % 3 Monate -4,41 % 1 Jahr -17,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 15:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsrisiken der Deutsche Telekom-Aktie: Charttechnisch wird der Bereich um 26 € als wichtiges Unterstützungslevel (Test des 50‑Tage, unter 200‑Tage weiter schwacher Trend, Fehlsignal bei ~27 €) diskutiert; fundamental steht die Konkurrenz durch Starlink/NTN, Frequenzen und Investitionsbedarf im Fokus sowie Vergleiche zu AT&T/Verizon; es gibt Szenarien von starken Rückschlägen (20–10 €) gegenüber Argumenten zu stabilem FCF und Dividende als Stütze.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,95 Mrd. € wert.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt nach den zuletzt starken Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile wieder Stärke. Gleichzeitig hat sich auch das Chartbild verbessert. Aus technischer Sicht rückt nun die Marke von 27,70 € als nächster wichtiger Widerstand in den Fokus. T-Mobile liefert gute Zahlen – doch ein Punkt belastet T-Mobile US hat im zweiten Quartal grundsätzlich starke […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Dieses Signal lässt Anleger aufhorchen first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,21 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,12 %. Telefonica legt um +2,02 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +4,16 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.