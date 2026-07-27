Deutsche Bank Aktie legt zu - 27.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Bank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,92 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Bank Aktie. Nach einem Plus von +1,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,38€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Deutsche Bank Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +14,17 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Bank -5,82 % verloren.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,95 % 1 Monat +4,26 % 3 Monate +14,17 % 1 Jahr +7,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 15:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Bank Aktie. Der Kurs wird als Weg zur 34 gesehen, mit Hoffnung auf rund 40 Euro als Ziel. Fundamente (operative Performance, Quartalszahlen, Rückstellungen) und technische Chart-Aspekte werden diskutiert, doch Rechtsprobleme/Skandale wie Postbank erhöhen die Unsicherheit über die künftige Entwicklung.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,91 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +2,78 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,33 %. Commerzbank legt um +2,48 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +1,38 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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