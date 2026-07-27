Stoxx 600 steigt: Doch die Berichtssaison zeigt eine gefährliche Lücke

Die europäischen Aktienmärkte wie der DAX oder der französische CAC40 sind zum Wochenstart deutlich gestiegen. Davon profitierte auch der EURO Stoxx 600. Rückenwind lieferte die vorläufige Angriffspause zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Neue diplomatische Bemühungen dämpften die Angst vor einer weiteren Eskalation. Die Energiepreise fielen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Berichtssaison für das zweite Quartal liefert laut FactSet bislang überwiegend positive Signale. Rund 27 Prozent der Unternehmen im Stoxx 600 haben ihre Zahlen vorgelegt. Etwa die Hälfte übertraf die Erwartungen beim Gewinn je Aktie.

Die Gewinne lagen im Durchschnitt 1,9 Prozent über den Schätzungen. Der langfristige Durchschnitt beträgt jedoch 5,9 Prozent. Auch die Übertreffungsquote bleibt mit 50 Prozent leicht unter dem üblichen Niveau.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Das Gewinnwachstum fällt dennoch stärker aus als erwartet. Im Durchschnitt stieg der Gewinn je Aktie um 17,9 Prozent. Ende März hatten Analysten nur mit 11,4 Prozent gerechnet.

Goldman Sachs warnt allerdings vor einer starken Konzentration. Nur 26 Prozent der Unternehmen schlugen die Erwartungen um mehr als fünf Prozent. Historisch liegt dieser Anteil bei rund 40 Prozent. Wenige Großkonzerne tragen daher einen erheblichen Teil der positiven Überraschungen.

Enttäuschungen werden zudem härter bestraft. Aktien mit besseren Ergebnissen gewannen durchschnittlich zwei Prozent. Bei verfehlten Erwartungen fielen die Kurse dagegen um drei Prozent.

Besonders stark entwickelt sich der Energiesektor. Auch Finanz-, Technologie- und Industrieunternehmen tragen zum Gewinnwachstum bei. Immobilien- und Gesundheitswerte bleiben zurück.

Auf der Umsatzseite fällt das Bild schwächer aus

Nur rund 23 Prozent der Unternehmen übertrafen die Erwartungen. Die Erlöse lagen im Durchschnitt 0,2 Prozent unter den Prognosen. Das Umsatzwachstum erreichte dennoch 9,2 Prozent. Die stärkere Gewinnentwicklung zeigt, dass viele Unternehmen ihre Margen durch Kostendisziplin stabilisieren konnten.

Für das Gesamtjahr erwartet FactSet weiterhin ein Gewinnwachstum im mittleren Zehnprozentbereich. Entscheidend bleibt, ob die Umsätze ausreichend anziehen. In dieser Woche legen voraussichtlich 93 weitere Unternehmen aus dem Stoxx 600 ihre Zahlen vor.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!