Fear & Greed
Vorsicht statt Offensive: Stimmung kippt leicht ins Negative - 27.07.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 39 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Viele Anleger rechnen offenbar mit weiterem Gegenwind.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.
Der Markt zeigt erhöhte Unsicherheit.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um kurzfristige DAX-Handelslogiken: Short-Setups bei bestimmten 15:30-Uhr-Märkten, Long unter 25.500 bzw. bei 15:30-Uhr-Setups; Ziele wie 25.405, Stops offen. Einige berichten von Exit/Kein Gewinn trotz starker DAX-Entwicklung, andere sehen Öl als Treiber und empfehlen besonders das Zeitfenster 15:30–18:00 Uhr. Dow/JPM-Entwicklungen werden ebenfalls diskutiert.
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