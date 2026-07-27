Nicht Tesla: Diese Aktie könnte vom Robotaxi-Boom profitieren

Der Elektroautohersteller Rivian, der unter anderem mit Amazon bei der Auslieferung von Elektro-Lieferwagen zusammenarbeitet, könnte nach Einschätzung von Piper Sandler zu den Gewinnern eines künftig stark wachsenden Robotaxi-Marktes zählen. Während Anleger in diesem Bereich meist zuerst an Waymo (Alphabet) oder Tesla denken, trauen die Analysten nun auch dem Elektroautohersteller Rivian eine starke Ausgangsposition zu. Deshalb stuften die Analysten die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Gleichzeitig erhöhte das Institut das Kursziel von 20 US-Dollar, was laut Daten von SeekingAlpha über dem Wall-Street-Konsens von 18,77 US-Dollar liegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Drei Gründe für den Stimmungswechsel

Analyst Alexander Potter begründete den Strategiewechsel mit drei Entwicklungen. Trotz einer Trefferquote von 47 Prozent zählt Potter laut TipRanks zu den besser platzierten Wall-Street-Analysten. Seine erfolgreichen Empfehlungen erzielten dort im Schnitt eine Rendite von 16,6 Prozent.

Erstens habe Rivian die Prognose für die Fahrzeugauslieferungen angehoben. Hintergrund seien unter anderem hohe Benzinpreise und ein wieder gestiegenes Interesse an Elektroautos. Zweitens habe das Unternehmen den Marktstart des neuen R2-SUV offenbar ohne größere Probleme gemeistert. Das Modell gilt als eines der wichtigsten Produkte für die künftige Entwicklung des Konzerns.

Als dritten Faktor nannte Potter die jüngste Kapitalaufnahme. Diese verschaffe Rivian zusätzliche finanzielle Mittel für das Wachstum und senke gleichzeitig das Risiko einer stärkeren Verwässerung für bestehende Aktionäre.

Vertikale Integration als Wettbewerbsvorteil

Nach Einschätzung des Analysten wird vertikale Integration entscheidend sein, falls sich Robotaxis und humanoide Roboter künftig im großen Stil durchsetzen. Die dafür benötigten Lieferketten existierten heute noch nicht.

Rivian entwickle unter anderem elektronische Steuergeräte und Leiterplatten selbst. Gerade diese Komponenten seien für moderne Fahrzeuge von zentraler Bedeutung. Dadurch könne das Unternehmen künftig autonomes Fahren schneller vorantreiben und zusätzliche Einnahmen durch Software und Dienstleistungen erzielen.

"Mit steigendem Absatzvolumen dürfte Rivian besser in der Lage sein, Software und Dienstleistungen gewinnbringend zu vermarkten – ein wesentlicher Vorteil der vertikalen Integration", schrieb Potter.

Die Börse reagierte positiv. Die Rivian-Aktie gewann zum Börsenstart mehr als 3 Prozent (Stand 15:30 Uhr MESZ).

Analysten bleiben gespalten

An der Wall Street gehen die Meinungen über Rivian dennoch auseinander. Nach Daten von LSEG empfehlen 14 der 28 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Starker Kauf" ein. Neun sprechen eine Halteempfehlung aus. Die übrigen fünf raten zum Verkauf oder bewerten die Aktie mit "Underperform".

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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