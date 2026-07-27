Aktie zurück auf der Gewinner-Straße? SAP legt den zweiten Tag in Folge zu

Die Walldorfer hatten am Donnerstagabend mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal 2026 für gemischte Reaktionen unter Analysten gesorgt. Im Zentrum der Debatte steht der aktuelle Cloud-Auftragsbestand, kurz CCB, der als wichtigster Frühindikator für künftiges Cloud-Wachstum gilt. Dieser legte währungsbereinigt um 26 Prozent zu und übertraf damit sowohl die Markterwartungen von 24 bis 25 Prozent als auch die Schätzungen der Analysehäuser Berenberg, HSBC und Jefferies deutlich.

Die Aktie des deutschen Software-Riesen SAP hat am Montag den zweiten Tag in Folge kräftig hinzugelegt. Mit einem Kursplus von mehr als 6 Prozent ist die Aktie zum Wochenstart der Gewinner im deutschen Leitindex DAX.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig belastete ein unerwarteter Kostenanstieg die operative Marge. Laut HSBC sank die bereinigte operative Marge um 66 Basispunkte auf 27,8 Prozent, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 74 Basispunkte auf 18,7 Prozent des Umsatzes kletterten.

Berenberg-Analyst Nay Soe Naing wertet die starke Backlog-Entwicklung als Beleg dafür, dass steigende KI-Kosten die Nachfrage nach SAP-Software bislang nicht verdrängen. Wegen der höheren Kostenbasis senkte er dennoch seine Margenannahmen und kappte das Kursziel von 215 auf 205 Euro, die Kaufempfehlung bleibt bestehen.

HSBC-Analyst Abhishek Shukla bezeichnet die Ergebnisse als durchwachsen, hob aber wegen der aus seiner Sicht schneller als erwartet verlaufenden Cloud-Migration seine langfristigen Gewinnschätzungen leicht an und erhöhte das Kursziel von 185 auf 196 Euro. SAP notiere derzeit nur bei 45 Prozent des von HSBC ermittelten fairen Werts von 287 Euro je Aktie.

Jefferies-Analyst Charles Brennan betont, für Investoren zähle der Auftragseingang mehr als die kurzfristige Gewinnentwicklung. Der freie Cashflow von rund drei Milliarden Euro habe die Konsensschätzung um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Kursziel von 210 Euro bleibt unverändert, ebenso die Kaufempfehlung.

Die SAP-Aktie erholt sich unterdessen von einem Mehrjahrestief. Vor Veröffentlichung der Zahlen am Donnerstag waren die Papiere auf den niedrigsten Stand seit Ende 2023 gefallen. Von diesem Niveau konnte sich die Aktie mittlerweile gut 15 Prozent erholen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 148,9EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,15 € , was eine Steigerung von +5,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar