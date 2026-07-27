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    Analysten uneins

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    Aktie zurück auf der Gewinner-Straße? SAP legt den zweiten Tag in Folge zu

    SAP hat im zweiten Quartal beim wichtigsten Frühindikator klar überzeugt, doch steigende KI-Kosten drücken auf die Marge. Berenberg, HSBC und Jefferies bewerten die Zahlen unterschiedlich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cloud-Auftragsbestand bereinigt um 26 Prozent
    • Bereinigte operative Marge sank um 66 Basispunkte
    • Analysten uneins; Aktie erholt sich rund 15 Prozent
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    Analysten uneins - Aktie zurück auf der Gewinner-Straße? SAP legt den zweiten Tag in Folge zu
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die Aktie des deutschen Software-Riesen SAP hat am Montag den zweiten Tag in Folge kräftig hinzugelegt. Mit einem Kursplus von mehr als 6 Prozent ist die Aktie zum Wochenstart der Gewinner im deutschen Leitindex DAX.

    Die Walldorfer hatten am Donnerstagabend mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal 2026 für gemischte Reaktionen unter Analysten gesorgt. Im Zentrum der Debatte steht der aktuelle Cloud-Auftragsbestand, kurz CCB, der als wichtigster Frühindikator für künftiges Cloud-Wachstum gilt. Dieser legte währungsbereinigt um 26 Prozent zu und übertraf damit sowohl die Markterwartungen von 24 bis 25 Prozent als auch die Schätzungen der Analysehäuser Berenberg, HSBC und Jefferies deutlich.

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    Gleichzeitig belastete ein unerwarteter Kostenanstieg die operative Marge. Laut HSBC sank die bereinigte operative Marge um 66 Basispunkte auf 27,8 Prozent, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 74 Basispunkte auf 18,7 Prozent des Umsatzes kletterten.

    Berenberg-Analyst Nay Soe Naing wertet die starke Backlog-Entwicklung als Beleg dafür, dass steigende KI-Kosten die Nachfrage nach SAP-Software bislang nicht verdrängen. Wegen der höheren Kostenbasis senkte er dennoch seine Margenannahmen und kappte das Kursziel von 215 auf 205 Euro, die Kaufempfehlung bleibt bestehen.

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    HSBC-Analyst Abhishek Shukla bezeichnet die Ergebnisse als durchwachsen, hob aber wegen der aus seiner Sicht schneller als erwartet verlaufenden Cloud-Migration seine langfristigen Gewinnschätzungen leicht an und erhöhte das Kursziel von 185 auf 196 Euro. SAP notiere derzeit nur bei 45 Prozent des von HSBC ermittelten fairen Werts von 287 Euro je Aktie.

    Jefferies-Analyst Charles Brennan betont, für Investoren zähle der Auftragseingang mehr als die kurzfristige Gewinnentwicklung. Der freie Cashflow von rund drei Milliarden Euro habe die Konsensschätzung um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Kursziel von 210 Euro bleibt unverändert, ebenso die Kaufempfehlung.

    Die SAP-Aktie erholt sich unterdessen von einem Mehrjahrestief. Vor Veröffentlichung der Zahlen am Donnerstag waren die Papiere auf den niedrigsten Stand seit Ende 2023 gefallen. Von diesem Niveau konnte sich die Aktie mittlerweile gut 15 Prozent erholen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 148,9EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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