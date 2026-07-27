Axo Metals erhält wichtige Umweltgenehmigung; Weg für die Produktion im Goldprojekt San Antonio freigemacht

HALIFAX, NOVA SCOTIA – 27. Juli 2026 / IRW-Press / Axo Metals Corp. (TSXV:AXO) („Axo“, „Axo Metals“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-c ... – freut sich bekannt zu geben, dass das mexikanische Bundesumweltministerium („SEMARNAT“) eine positive Entscheidung erlassen hat, mit der die Umweltverträglichkeitserklärung („Manifestos de Impacto Ambiental“ oder „MIA“) für das Goldprojekt San Antonio im Bundesstaat Sonora genehmigt wurde.

Diese wegweisende Genehmigung bestätigt die ökologischen Vorzüge des San-Antonio-Projekts und erteilt die für den Bau und Betrieb der Mine erforderliche primäre Genehmigung.

„Der Erhalt der MIA ist das endgültige grüne Licht von SEMARNAT, auf das wir hingearbeitet haben“, sagt Jonathan Egilo, Präsident und CEO. „Wir freuen uns sehr und sind entschlossen, unsere bestehende Infrastruktur in San Antonio zu nutzen und das Projekt wieder in Produktion zu bringen. Die heutige Ankündigung markiert einen bedeutenden Meilenstein. Axo bekennt sich zu einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung, und wir werden weiterhin daran arbeiten, langfristigen Wert für die Menschen in Sonora und unsere Aktionäre zu schaffen.“

Mit der MIA in der Hand ist Axo Metals für eine kurzfristige Produktion gerüstet. Die neu erteilte MIA deckt die gesamte bestehende Infrastruktur und die aktuellen Ressourcen aller Lagerstätten in San Antonio ab. Vor Beginn des Abbaus in den Lagerstätten Sapuchi, Golfo de Oro und California schließt das Unternehmen derzeit ein standardmäßiges Verwaltungsverfahren bezüglich der Änderung der Bodennutzung („Change of Use of Soils“, CUS) ab. Der CUS-Antrag wurde Anfang dieses Jahres eingereicht. Das Unternehmen betrachtet die CUS als routinemäßigen Nebenschritt und rechnet mit einer Genehmigung noch vor Jahresende. Die Kerninfrastruktur des Unternehmens – einschließlich des ehemals in Betrieb befindlichen Tagebaus Luz del Cobre, der bestehenden Halden, der Abraumhalden, der Carbon-in-Column-Aufbereitungsanlage und des Lagergeländes – ist vollständig genehmigt und erfordert keine weiteren Genehmigungen zur Bodennutzung.