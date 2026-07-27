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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie fällt um -1,88 % - 27.07.2026

    Am 27.07.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um -1,88 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie fällt um -1,88 % - 27.07.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Mit einer Performance von -1,88 % musste die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hochtief Verluste von -6,67 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +33,39 % gewonnen.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,89 %
    1 Monat -14,40 %
    3 Monate -6,67 %
    1 Jahr +131,56 %
    Stand: 27.07.2026, 15:42 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,33 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,67 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,59 %.

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    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    -2,28 %
    -5,89 %
    -14,40 %
    -6,67 %
    +131,56 %
    +401,96 %
    +582,16 %
    +296,05 %
    +1.833,26 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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