D-Wave Quantum Aktie klettert deutlich - 27.07.2026

Die D-Wave Quantum Aktie konnte bisher um +17,73 % auf 16,800€ zulegen. Das sind +2,530 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die D-Wave Quantum Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,800€, mit einem Plus von +17,73 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der Kurs der D-Wave Quantum Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,33 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in D-Wave Quantum eine negative Entwicklung von -35,51 % erlebt.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,41 % 1 Monat -26,12 % 3 Monate -7,33 % 1 Jahr -9,93 %

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:42 Uhr

Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,76 Mrd. € wert.

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D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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