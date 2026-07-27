ASML Holding Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 27.07.2026

Mit einer Performance von -4,43 % musste die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der ASML Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.479,00€, mit einem Minus von -4,43 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASML Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,45 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +72,75 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,06 % 1 Monat -6,08 % 3 Monate +26,45 % 1 Jahr +156,08 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:43 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 593,87 Mrd. € wert.

ASML reports transactions under its current share buyback program VELDHOVEN, the Netherlands – ASML Holding N.V. (ASML) reports the following transactions, conducted under ASML's current share buyback program. DateTotal repurchased sharesWeighted …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.07.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Canon notiert im Plus, mit +3,61 %. Tepco notiert im Plus, mit +3,86 %.

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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