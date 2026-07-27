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RENK Group Aktie weiter aufwärts - +5,99 % - 27.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +5,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
RENK Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,99 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,75€, mit einem Plus von +5,99 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,12 %.
Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +8,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,35 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -16,18 %.
RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,65 %
|1 Monat
|+5,35 %
|3 Monate
|-16,12 %
|1 Jahr
|-35,80 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,73 Mrd. € wert.
Börsen Update Europa - 27.07. - DAX stark +1,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.