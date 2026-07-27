NVIDIA - Aktie zeigt Schwäche - 27.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Sie fällt um -2,35 % auf 177,74€. Die Talfahrt der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 177,74€, mit einem Minus von -2,35 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,25 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +3,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,00 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +14,05 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,13 % 1 Monat +8,00 % 3 Monate +2,25 % 1 Jahr +22,92 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:45 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,03 %. Intel notiert im Plus, mit +0,02 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,13 %. Broadcom legt um +0,68 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.