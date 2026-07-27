Microsoft Aktie steigt - 27.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Microsoft Aktie. Mit einer Performance von +2,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +0,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 342,70€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten Verluste von -7,02 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -2,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Microsoft bisher ein Minus von -18,27 %.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,19 % 1 Monat +0,75 % 3 Monate -7,02 % 1 Jahr -23,41 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:45 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,56 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. Apple notiert im Plus, mit +0,56 %. Alphabet notiert im Plus, mit +2,76 %. IBM legt um +1,66 % zu Oracle notiert im Plus, mit +5,12 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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