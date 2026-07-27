Oracle Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.07.2026

Die Oracle Aktie konnte bisher um +5,16 % auf 106,38€ zulegen. Das sind +5,22 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Oracle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 106,38€, mit einem Plus von +5,16 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Oracle in den letzten drei Monaten Verluste von -30,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -7,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Oracle auf -38,58 %.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,73 % 1 Monat -23,15 % 3 Monate -30,66 % 1 Jahr -51,14 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 27.07.2026, 15:45 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 298,24 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI Inc. In den letzten Monaten gab es viele Zweifel über die Geschäftsmodelle der großen Softwarehäuser und Cloud-Giganten, die Kurse kamen in der Folge ordentlich unter die Räder. Doch seit den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,05 %. Salesforce notiert im Plus, mit +3,29 %. IBM notiert im Plus, mit +1,74 %. Microsoft legt um +2,19 % zu SAP notiert im Plus, mit +6,01 %.

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Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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