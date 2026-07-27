DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach Zahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer sei mit Blick auf die Ergebnisse vor allem aufgrund der schwachen Entwicklung bei der Tochter Audi hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim freien Barmittelzufluss indes habe VW die Erwartungen übertroffen. Positiv überrascht sei er gewesen, als VW während der Telefonkonferenz seine Maßnahmen vorgestellt habe, um die für 2030 angestrebte Marge von 8 bis 10 Prozent zu erreichen./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 71,26EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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