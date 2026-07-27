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    Aktien New York

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    Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit Gewinnen dank sinkender Ölpreise
    • Feuerpause zwischen USA und Iran nährt Hoffnung
    • Dow Jones und Nasdaq steigen deutlich im Risk on Modus
    Aktien New York - Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts sinkender Ölpreise sind die US-Börsen am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran nährte Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Die Anleger gingen daher prompt wieder in den "Risk-on-Modus", wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte.

    Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 52.530 Punkte. Er knüpfte damit an seine Kursgewinne vom vergangenen Freitag an, die an der Nasdaq noch ausgeblieben waren. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich um 0,9 Prozent auf 28.384 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte ebenfalls um 0,9 Prozent auf 7.475 Punkte zu.

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    Anleger gehen damit zunächst optimistischer in die neue Börsenwoche, die aber weiter unruhig und schwankungsreich werden könnte. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Tech-Schwergewichten Microsoft , Meta und Apple . Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Markt bereits vorbereitet./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 294,2 auf Tradegate (27. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 572,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +48,69 %/+86,59 % bedeutet.





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