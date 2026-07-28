Dieses Paradies für Zocker sieht jetzt wieder richtig gut aus!

An keinem Ort im Internet versammeln sich so viele Kleinanlegerinnen und -anleger und leidenschaftliche Zocker wie auf der Social-Media-Plattform Reddit .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Unterforum (Subreddit) r/wallstreetbets, bekannt geworden im Zusammenhang mit dem Short-Squeeze bei GameStop, ist schon seit Jahren der Inbegriff für maximale Gier, null Risikomanagement – und gelegentlich auch scharfsinnige Analysen, aus denen tatsächlich erfolgreiche Trades hervorgehen.

Darüber hinaus gibt es unzählig weitere Subreddits, mal mit mehr, mal mit weniger professionellen Anspruch, außerdem hat fast jede einigermaßen prominente Aktie einen eigenen Subreddit, in dem leidenschaftlich gestritten wird.

Nicht nur Informationsaustausch, auch die Reddit-Aktie selbst ist beliebt

Wenig überraschend wurde die Aktie von Reddit unmittelbar nach ihrem Börsengang im März 2024 selbst zum Spielfeld für die in der Community versammelten User. Einer überdurchschnittlich hohe Schwankungsbreite gehört zur "DNA" der Aktie.

Doch das anhaltend hohe Interesse ist fundamental durchaus gerechtfertigt, denn das Unternehmen wächst nicht nur schnell, sondern auch profitabel. Dabei ist das Geschäftsmodell zunehmend diversifiziert. Auf der einen Seite stehen wachsende Werbeeinnahmen, auf der anderen Lizenzerlöse durch Unternehmen wie Alphabet. Die zahlen gutes Geld, um für das Training ihrer KI-Modelle an die User-Daten von Reddit heranzukommen, wo die Kommunikation im Unterschied zu Instagram oder TikTok noch immer überwiegend schriftbasiert ist.

Erbarmungslose Korrektur zum Jahresauftakt

Zum Jahresauftakt korrigierte die Aktie stark. Über die Hälfte des Kurs- und Börsenwertes wurden binnen weniger Wochen ausgelöscht. Einerseits stellte die hohe Unternehmensbewertung eine wachsende Belastung dar, andererseits blieb auch Reddit von KI-Disruptionssorgen nicht verschont.

Inzwischen haben sich die Anteile berappelt, sie konnten sich seit einem Tief Ende März gut erholen und einen Aufwärtstrend etablieren. Innerhalb dessen kam es zuletzt zwar zu einem erneuten Rücksetzer, doch genau der könnte Anlegerinnen und Anlegern jetzt eine Einstiegschance bescheren.

Erholungstrend läuft, Rücksetzer schafft Einstiegschance

Dass die Aktie Ende März nicht noch tiefer fiel und stattdessen eine Trendwende initiierte, ist den bullishen Divergenzen zu verdanken, die zu diesem Zeitpunkt bereits vorlagen. Sowohl der Relative-Stärke-Index als auch der Trendstärkeindikator MACD befanden sich bereits in Aufwärtsbewegungen, sodass sich das markante Tief nicht als neues Verkaufssignal durchsetzen konnte.

Das mündete in eine Erholung der Anteile und schließlich in den Aufwärtstrendkanal, der bis heute zu beobachten ist. Mitte Juli kam es zwar zu Bestrebungen der Käuferinnen und Käufer, das Tempo zu verschärfen und einen Ausbruch aus dem Trendkanal zu erzwingen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am fortgeschrittenen RSI und es kam zum Rücksetzer.

Der nächste Ausbruchsversuch zeichnet sich bereits ab

Der stellt jetzt die Chance zum Kauf dar, denn die gleitenden Durchschnitte konnten mithilfe der starken Kursgewinne am Montag ebenso wie die Unterstützung bei 175,00 US-Dollar wieder zurückgewonnen werden. Gleichzeitig hat sich der RSI von knapp überverkauften Zuständen erholt. Er notiert jetzt wieder neutral und liefert keinen Gegenwind mehr. Der MACD behauptet außerdem eine Position oberhalb seiner Nulllinie, was einen unverändert intakten Aufwärtstrend anzeigt.

Damit ist die wahrscheinlichste nächste Bewegung der Aktie eine zur Oberseite, und zwar zur Oberkante des Aufwärtstrendkanals. Diese verläuft aktuell etwas oberhalb des Widerstands bei 200,00 US-Dollar, der damit überwunden werden könnte, was auch die zuletzt erfolglose Aufwärtstrendbeschleunigung wieder ins Spiel bringen würde. Sollte eine Erholung außerdem genau jetzt anlaufen, hätte sie mit Blick auf die technischen Indikatoren viel Spielraum, ehe diese eine Überhitzung anzeigen würden. Damit sind die Aufwärtschancen besonders groß. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, sollte die Reddit-Aktie aber nicht nachhaltig aus dem Aufwärtstrend herausfallen.

Fazit: Spannende Ausgangslage vor den Zahlen am Donnerstag

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,9 zu Buche, dieses soll 2027 auf 25,8 fallen. Das sieht zunächst nach viel aus, allerdings konnte Reddit seine Erlöse zuletzt dreimal in Folge mit fast 70 Prozent steigern – und da das profitabel erfolgt, ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,54 außergewöhnlich niedrig. Bereits ein Wert unter 1 gilt als günstig – nur Pinterest hat innerhalb des Social-Media-Universums mit 0,52 ein aktuell noch günstigeres PEG zu bieten.

Schon am kommenden Donnerstagabend wird Reddit seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Wer also schon jetzt einsteigt, wettet (unfreiwillig) auch auf ein starkes Ergebnis und eine ansprechende Kursreaktion. Grundsätzlich handelt das Papier jetzt aber sowohl technisch als auch fundamental in einer aussichtsreichen Ausgangslage für fortgesetzte Erholungsgewinne.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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