SanDisk Corporation Aktie weiter auf Talfahrt - 27.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SanDisk Corporation, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,73 % Verlust nach sich zog.

Am heutigen Handelstag musste die SanDisk Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,91 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -2,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,73 % verloren.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,35 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,92 % 1 Monat -29,70 % 3 Monate -10,73 % 1 Jahr -10,73 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 27.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,71 Mrd.EUR € wert.

Sandisk bleibt für Top-Analyst Mehdi Hosseini von Susquehanna trotz der Senkung des Kursziels eine Kaufempfehlung mit fast 90 Prozent Aufwärtspotenzial.

Die Sandisk-Aktie notiert aktuell rund -39% unter ihrem Allzeithoch und hat zuletzt erneut deutlich nachgegeben. Damit stellt sich die Frage, ob die laufende Korrektur bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet oder ob dem Kurs weitere Verluste drohen. Die Charttechnik liefert derzeit wichtige Hinweise darauf, welche Kursmarken über die nächsten Bewegungen entscheiden. Wie es für die Sandisk-Aktie […] The post Sandisk-Aktie mit -11% – droht jetzt der nächste Kursrutsch? first appeared on sharedeals.de.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.