Börsen Start Update
Börsenstart USA - 27.07. - Dow Jones stark +0,94 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.422,80 PKT und steigt um +0,94 %.
Top-Werte: Salesforce +4,92 %, 3M +3,00 %, IBM +2,78 %, Verizon Communications +2,50 %, Microsoft +2,42 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,52 %, Chevron Corporation -1,58 %, Unitedhealth Group -1,49 %, Caterpillar -1,27 %, Nike (B) +0,02 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:58:54) bei 28.206,86 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +8,58 %, Shopify +7,99 %, Workday (A) +6,66 %, Synopsys +5,42 %, DoorDash Registered (A) +4,84 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,91 %, Lumentum Holdings -6,13 %, SpaceX -5,36 %, Advanced Micro Devices -5,17 %, ASML Holding NV NY -4,34 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.445,17 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +8,58 %, Workday (A) +6,66 %, Carvana Registered (A) +5,62 %, Synopsys +5,42 %, Tyson Foods (A) +5,35 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,91 %, Lumentum Holdings -6,13 %, Carnival -5,83 %, Advanced Micro Devices -5,17 %, CIENA -3,75 %
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