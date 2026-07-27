Börsenstart USA - 27.07. - Dow Jones stark +0,94 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.422,80 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: Salesforce +4,92 %, 3M +3,00 %, IBM +2,78 %, Verizon Communications +2,50 %, Microsoft +2,42 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,52 %, Chevron Corporation -1,58 %, Unitedhealth Group -1,49 %, Caterpillar -1,27 %, Nike (B) +0,02 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:58:54) bei 28.206,86 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +8,58 %, Shopify +7,99 %, Workday (A) +6,66 %, Synopsys +5,42 %, DoorDash Registered (A) +4,84 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,91 %, Lumentum Holdings -6,13 %, SpaceX -5,36 %, Advanced Micro Devices -5,17 %, ASML Holding NV NY -4,34 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.445,17 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +8,58 %, Workday (A) +6,66 %, Carvana Registered (A) +5,62 %, Synopsys +5,42 %, Tyson Foods (A) +5,35 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,91 %, Lumentum Holdings -6,13 %, Carnival -5,83 %, Advanced Micro Devices -5,17 %, CIENA -3,75 %

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