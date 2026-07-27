Couloir Capital bekräftigt Buy-Rating und sieht 317% Kurspotenzial

Der kanadische Goldexplorer Emperor Metals (CSE: AUOZ, FRA: 9NH) rückt in den Fokus der Analysten: Das auf Rohstoffwerte spezialisierte Researchhaus Couloir Capital hat in einer aktuellen Studie sein „Buy"-Rating bekräftigt und einen fairen Wert von 1,25 kanadischen Dollar je Aktie festgelegt. Gemessen am jüngsten Kurs von 0,30 CAD entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 317 Prozent – bei allerdings hohem Risiko.

Verantwortlich für die Bewertung zeichnet Senior Mining Analyst Ron Wortel, MBA, P.Eng. In seiner am 22. Juli 2026 veröffentlichten Studie stützt er das Kursziel auf zwei Goldprojekte im Süden des Abitibi-Grünsteingürtels in der kanadischen Provinz Quebec – einer Bergbauregion, die international als „Tier 1"-Jurisdiktion mit hoher politischer Stabilität und ausgebauter Infrastruktur gilt. Emperor Metals ist an der Canadian Securities Exchange, der OTCQB in den USA sowie an der Frankfurter Börse notiert und bringt es derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 58 Millionen CAD bei etwa 195 Millionen ausstehenden Aktien.

Duquesne West als Flaggschiff mit 1,46 Millionen Unzen

Kern der Investmentstory ist das Duquesne-West-Projekt, rund 32 Kilometer nordwestlich von Rouyn-Noranda gelegen. Das Vorkommen beherbergt eine abgeleitete Ressource (Inferred) von 26,9 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 1,69 g/t, was 1,46 Millionen Unzen Gold entspricht. Nach der von APEX Geoscience erstellten und im Sommer 2025 veröffentlichten Erstschätzung entfallen davon etwa 44 Prozent der Unzen auf einen konzeptionellen Tagebaukörper, die restlichen 56 Prozent auf potenziell untertägig gewinnbares Material.

Bemerkenswert ist die Bandbreite der Bohrergebnisse, auf die Couloir Capital verweist. Als Höhepunkt gilt ein am 16. Juni 2026 gemeldeter Abschnitt von 15,0 Metern mit 61,5 g/t Gold inklusive Sichtgold. Weitere Treffer umfassen 35,9 Meter mit 3,1 g/t (Anfang Juni 2026) sowie einen breiten, niedriggradigeren Abschnitt von 107,5 Metern mit 0,5 g/t aus dem Februar 2026. Die Mineralisierung ist nach Angaben des Unternehmens sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe offen.

Das laufende Bohrprogramm 2026 kombiniert 15.000 Meter neue Bohrungen mit der erneuten Beprobung von 8.000 Metern historischen Bohrkerns, um die Daten NI-43-101-konform in ein aktualisiertes Ressourcenmodell zu überführen. Das Management strebt eine Tagebau-Streichlänge von rund drei Kilometern an und setzt für die Zielgenerierung inzwischen auf KI-gestützte geologische Modellierung. Ein Vorteil des Standorts: Die ganzjährige Straßenanbindung und die vorhandene Infrastruktur drücken die Bohrkosten auf etwa 250 CAD je Meter.

Zu beachten ist, dass Emperor Duquesne West bislang nicht vollständig besitzt. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb von 100 Prozent der Anteile von Globex Mining, gebunden an Zahlungen von 10 Millionen CAD, 15 Millionen Aktien sowie Explorationsausgaben von 12 Millionen CAD über fünf Jahre. Das von Couloir angesetzte Kursziel unterstellt die vollständige Übernahme dieser Beteiligung.

Lac Pelletier: zweites Standbein mit Produktionsgenehmigung

Als zweite Werthaltigkeit führt die Studie das Projekt Lac Pelletier an, rund vier Kilometer südwestlich von Rouyn-Noranda. Anders als das reine Explorationsprojekt Duquesne West verfügt Lac Pelletier über umfangreiche bestehende Infrastruktur: 105.000 Bohrmeter, 3,3 Kilometer untertägige Auffahrungen samt Portal sowie eine bereits erteilte Genehmigung zur Förderung von 1.000 Tonnen pro Tag ab 2030. Die historische Ressource beziffert Couloir auf insgesamt 227.000 Unzen – zusammengesetzt aus 89.400 Unzen in der Kategorie „Measured & Indicated" (4,08 g/t) und 137.600 Unzen „Inferred" (3,89 g/t).

Strategisch interessant ist die Nachbarschaft: Lac Pelletier grenzt an die Wasamac-Lagerstätte des Branchenschwergewichts Agnico Eagle und teilt sich mit dieser die als aussichtsreich geltende Wasamac-Scherzone. Historische Bohrtreffer wie 22,4 Meter mit 7,6 g/t oder 6,2 Meter mit 24,8 g/t deuten nach Einschätzung des Analysten auf Potenzial für Mächtigkeit wie Hochgradigkeit hin. Im Juni 2026 reichte Emperor einen aktualisierten Sanierungsplan bei der zuständigen Quebecer Behörde MRNF ein – ein notwendiger Schritt, um die Umweltverantwortung vom bisherigen Halter Eldorado Gold zu übernehmen. Die regulatorische Freigabe wird noch vor Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Anschließend plant das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) mit dem Ziel einer Produktionsaufnahme bis 2028.

Bewertung: 110 CAD je Unze im Boden

Für die Herleitung des fairen Werts legt Couloir Capital die kombinierte Ressourcenbasis beider Projekte von rund 1,69 Millionen Unzen zugrunde und schreibt das laufende Bohrprogramm mit zusätzlichen Unzen fort. Bei einem unterstellten Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze und einem konservativen Diskontierungsfaktor ergibt sich ein Wert von 110 CAD je Unze im Boden. Zum Vergleich: Eine Gruppe vergleichbarer Unternehmen wird laut Studie im Schnitt mit 103 CAD je Unze gehandelt.

Das Kursziel von 1,25 CAD markiert dabei bewusst das untere Ende der Sensitivitätsspanne. Die Studie zeigt auf, dass bereits ein höherer Diskontierungssatz oder ein höherer Goldpreis den rechnerischen Wert deutlich anheben würde – in der aggressivsten Variante (5 Prozent Diskont, 4.500 US-Dollar Gold) bis auf 3,48 CAD je Aktie. Als zusätzliche Werthebel nennt Wortel eine mögliche Höherbewertung je Unze, weiter steigende Goldpreise sowie eine sinkende Risikoprämie, sobald sich das Projekt der Produktion nähert.

Risiken und Einordnung

Trotz des optimistischen Kursziels stuft Couloir Capital das Risiko ausdrücklich als „hoch" ein. Als wesentliche Risikofaktoren benennt die Studie die typischen Unwägbarkeiten eines Explorers: Bohrergebnisse könnten Kontinuität, Gehalt oder Größenordnung nicht bestätigen, Genehmigungsverfahren sich verzögern, und als Junior ist Emperor auf funktionierende Kapitalmärkte angewiesen. Zuletzt hatte das Unternehmen im Oktober 2025 eine Privatplatzierung abgeschlossen und über alle Tranchen hinweg rund 11,1 Millionen CAD eingeworben. Die Aktionärsstruktur ist retaildominiert; institutionelle Investoren halten weniger als zwei Prozent, das Management ist mit rund sechs Prozent beteiligt.

Für Anleger relevant ist zudem der Charakter der Studie: Nach eigenen Angaben wurde Couloir Capital vom Emittenten im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung mit der Research-Coverage beauftragt (Auftragsresearch). Die im Bericht geäußerten Einschätzungen und Kursziele sind daher als Meinung des beauftragten Analysten zu verstehen und ersetzen keine eigene Prüfung.

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