AKTIE IM FOKUS
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz - Chipsektor folgt
- ASML-Aktie fällt wegen Konkurrenzsorgen in China
- Bericht: China startet Immersions-DUV-Produktion
- Chipbranche und Halbleiterwerte geraten unter Druck
PARIS/NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Chipindustrie-Ausrüsters ASML hat am Montag wegen Konkurrenzsorgen eine deutliche Kehrtwende hingelegt. Ein Bericht des Magazins "The Information" über eine beginnende Produktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen in China drückte den Kurs, der zuvor wegen neuer Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg noch im Plus lag. Zuletzt notierte die Aktie 6,5 Prozent im Minus bei 1.461 Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit rund sieben Wochen.
Das Magazin berichtete unter Berufung auf Kreise, ein staatlich unterstütztes Unternehmen aus China habe mit der Herstellung von DUV-Anlagen begonnen, die für ASML ein wichtiger Umsatztreiber sind. Unter Anlegern geht nun die Befürchtung um, dass die ASML-Systeme mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen.
Ein Händler schätzt, dass Verkäufe solcher Systeme nach China einen Anteil im niedrigen zweistelligen Prozentbereich am gesamten Systemumsatz von ASML ausmachen. Er wies jedoch darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits Falschmeldungen über chinesische Fortschritte in der Immersionslithografie gegeben habe. Daher bleibe es abzuwarten, ob es sich um einen glaubwürdigen Bericht handelt.
Die Sorgen vor Konkurrenz aus China wirkte sich in der ganzen Chipbranche belastend aus. Unter den europäischen Ausrüster-Aktien fielen die Kurse von ASM International zuletzt um 3,7 Prozent, jene von Aixtron um 2,3 Prozent.
In New York lag der zuletzt nur noch leichte Anstieg des Nasdaq 100 vor allem an den sich erholenden Softwareaktien, während Halbleiterwerte bremsten. Die Titel der Chipriesen Nvidia , Micron und AMD verloren bis zu vier Prozent. In Frankfurt lagen die Infineon -Titel zuletzt mit 0,8 Prozent im Minus./tih/edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,03 % und einem Kurs von 427 auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +11,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 862,86 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -29,09 %/+105,43 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Gute Besserung an dieser Stelle von mir.
TV Displays/ MicroLED
- mir klingelt noch in den Ohren, dass Aix bis 1 Mrd Umsatz alleine in Deutschland ohne 2 Produktionsstandort abdecken kann
Chinesische Anbieter streben die Vorherrschaft im MicroLED-Markt an – TCL, Hisense* und andere vereinen ein riesiges Konsumgütergeschäft, hohe Markenbekanntheit und globale B2C-Vertriebsnetze. Anders als chinesische LED-Spezialisten wie Unilumin, Absen & Co. verfügen sie über die Marketingstärke, die Einzelhandelspräsenz und die Skaleneffekte, um das Premium-B2B-Segment schnell zu erobern.
Die Expansion im B2B-Bereich beschleunigt sich – chinesische Anbieter bauen europaweit rasch lokale Teams auf. Ihre Präsenz auf der ISE 2026 unterstrich bereits ihre Ambitionen, und ihre – auf LinkedIn gut sichtbaren – Einstellungsaktivitäten sind beeindruckend. Während etablierte Anbieter visueller Lösungen Personal abbauen, rekrutieren neue Marktteilnehmer aggressiv und bieten oft sehr attraktive Gehaltspakete. "
Auszug:
Es gibt keine offizielle direkte strategische Partnerschaft
zwischen dem deutschen Halbleiteranlagenbauer Aixtron und dem
Elektronikkonzern TCL. [
>> Externen Inhalt hier ansehen << https://de.wikipedia.org/wiki/Aixtron]
Die Zusammenarbeit findet jedoch indirekt in der Lieferkette statt:
- Technologietransfer: Aixtron stellt sogenannte MOCVD-Anlagen..
- Die Zuliefererkette: TCL bezieht diese modernen Mini-/Micro-LED-Bausteine (unter anderem für seine hochwertigen TV-Geräte) von spezialisierten Display-Herstellern und Halbleiterunternehmen in China (wie z.B. HC Semitek), die wiederum ihre Produktionsanlagen von Aixtron kaufen
Der deutsche Halbleiteranlagenbauer Aixtron und der chinesische Chiphersteller HC Semitek (BOE HC SemiTek) verbindet eine über 19-jährige Partnerschaft. Im Zentrum der Kooperation steht die gemeinsame Entwicklung von Micro-LED-Display-Technologien. [https://www.aixtron.com/en/investors/HC%20Semitek%20cooperates%20with%20AIXTRON%20on%20Micro%20LED%20display%20technology%20/%20Chinese%20chipmaker%20HC%20Semitek%20orders%20AIXTRON%27s%20AIX%202800G4-TM%20and%20AIX%20G5%2B%20C%2C%20enabling%20MOCVD%20solutions%20for%20the%20increasing%20de_n1909, https://www.aixtron.com/de/investoren/AIXTRON%20erh%C3%A4lt%20Gold%20Supplier%20Award%20von%20BOE%20HC%20SemiTek%20f%C3%BCr%20Zusammenarbeit%20bei%20Micro%20LED_n12556, https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/apr/aixtron-boehcsemitek-080424.shtml]
Die Partnerschaft und ihre Meilensteine umfassen folgende Aspekte:
- Micro-LED-Produktion: Seit 2021/2022 treiben beide Unternehmen die industrielle Massenfertigung von Micro-LEDs voran. HC Semitek nutzt dafür spezielle MOCVD-Anlagen (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) von Aixtron, wie etwa den Typ AIX 2800G4-TM und AIX G5+ C. Diese Anlagen ermöglichen eine sehr präzise Steuerung der Wellenlängenkonsistenz, die für hochauflösende Displays essenziell ist. [https://www.aixtron.com/en/press/press-releases?page=20, https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-02/55318437-hc-semitek-kooperiert-mit-aixtron-bei-der-micro-led-display-technologie-chinesischer-chiphersteller-hc-semitek-bestellt-aixtrons-aix-2800g4-tm-und-a-015.htm, https://www.microled-info.com/hc-semitek-use-aixtrons-g5-c-mocvd-systems-microled-production]
- Gold Supplier Award: Aufgrund der herausragenden, langjährigen Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Micro-LED-Technologie (insbesondere bei 150mm Galliumnitrid- und Arsenid-Phosphid-Materialien) wurde Aixtron von BOE HC SemiTek mit dem Gold Supplier Award ausgezeichnet. [https://www.aixtron.com/en/investors/AIXTRON%20receives%20Gold%20Supplier%20Award%20from%20BOE%20HC%20SemiTek%20for%20Micro%20LED%20collaboration_n12556, https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/apr/aixtron-boehcsemitek-080424.shtml]