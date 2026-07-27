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    AKTIE IM FOKUS

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    ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz - Chipsektor folgt

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktie fällt wegen Konkurrenzsorgen in China
    • Bericht: China startet Immersions-DUV-Produktion
    • Chipbranche und Halbleiterwerte geraten unter Druck
    AKTIE IM FOKUS - ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz - Chipsektor folgt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS/NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Chipindustrie-Ausrüsters ASML hat am Montag wegen Konkurrenzsorgen eine deutliche Kehrtwende hingelegt. Ein Bericht des Magazins "The Information" über eine beginnende Produktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen in China drückte den Kurs, der zuvor wegen neuer Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg noch im Plus lag. Zuletzt notierte die Aktie 6,5 Prozent im Minus bei 1.461 Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit rund sieben Wochen.

    Das Magazin berichtete unter Berufung auf Kreise, ein staatlich unterstütztes Unternehmen aus China habe mit der Herstellung von DUV-Anlagen begonnen, die für ASML ein wichtiger Umsatztreiber sind. Unter Anlegern geht nun die Befürchtung um, dass die ASML-Systeme mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen.

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    Ein Händler schätzt, dass Verkäufe solcher Systeme nach China einen Anteil im niedrigen zweistelligen Prozentbereich am gesamten Systemumsatz von ASML ausmachen. Er wies jedoch darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits Falschmeldungen über chinesische Fortschritte in der Immersionslithografie gegeben habe. Daher bleibe es abzuwarten, ob es sich um einen glaubwürdigen Bericht handelt.

    Die Sorgen vor Konkurrenz aus China wirkte sich in der ganzen Chipbranche belastend aus. Unter den europäischen Ausrüster-Aktien fielen die Kurse von ASM International zuletzt um 3,7 Prozent, jene von Aixtron um 2,3 Prozent.

    In New York lag der zuletzt nur noch leichte Anstieg des Nasdaq 100 vor allem an den sich erholenden Softwareaktien, während Halbleiterwerte bremsten. Die Titel der Chipriesen Nvidia , Micron und AMD verloren bis zu vier Prozent. In Frankfurt lagen die Infineon -Titel zuletzt mit 0,8 Prozent im Minus./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,03 % und einem Kurs von 427 auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +11,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 862,86 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -29,09 %/+105,43 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs strategischen Ausbau in Penang mit rund 150 Stellen, die erwarteten Umsatz- und Ordereffekte durch GaN/InP/SiC-Technologien für AI-Power/-Data sowie MicroLED/CPO, Kunden‑und Auszeichnungserfolge (TI, HC Semitek, Vishay), Relevanz von Wolfspeeds 300mm‑SiC für Epitaxie, Marktreaktionen auf Branchenzahlen und eine verringerte Shortquote (2,16%).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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