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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.07.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SAP zeigt sich ein vorsichtig optimistisches Sentiment: Eine stabile Aufwärtsentwicklung im 2. Halbjahr wird erwartet; Kursreaktionen auf Zahlen waren positiv; Insiderkäufe (2.435 Aktien zu 133,56 EUR) und die ARP-Tranche stützen die Zuversicht. Kurzfristig bleibt Volatilität möglich; kein klares Trendwendesignal. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage bzw. der Prozentwert ist nicht konkret genannt.

    Zalando
    Tagesperformance: +4,88 %
    Platz 2
    Performance 1M: +16,69 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,88 %.

    adidas
    Tagesperformance: +4,03 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,28 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,03 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +3,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,49 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    Hochtief
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,17 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,03 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Sentiment gemischt: Positive Signale durch Auftragsbücher- und Verteidigungsaufträge (Beiträge 3,6,8) deuten auf fundamentale Stärke; jedoch Skepsis wegen Umsatz-Lücke im Q1 (Beitrag 7) und möglicher Kurskonsolidierung (Beitrag 10). Die letzten 14 Tage sind gemischt, Volatilität bleibt bestehen (Beitrag 1/9). Die Entwicklung hängt stark von den Q2-Zahlen ab.

    Bayer
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,77 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Bayer-Sentiment bleibt vorsichtig und technisch geprägt. Widerstand um 47; Überschreitung könnte 53 ins Visier rücken; Barclays sieht Kursziel 60. Fundamentale Impulse: Halbjahreszahlen am 04.08, möglicher Fokus der neuen Finanzchefin. Einige Anleger ziehen sich zurück, andere planen Reentry erst bei ca. 40–45 €. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Texten nicht numerisch angegeben.

    RWE
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,54 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 9
    Performance 1M: +9,33 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Münchener Rück gemischt bis überwiegend positiv: Q2-Ergebnis über Erwartungen, geringe Großschadenbelastung, solides Kapitalanlagen-Ergebnis; viele sehen eine realistische Chance auf eine H2‑Prognoseanhebung. Divergenz bei strategischen Optionen (Rück- vs Erstversicherung, Zukäufe, Buybacks). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird genannt, eine konkrete Zahl fehlt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Vonovia
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,44 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Vonovia ist gemischt. Wandelanleihen werden als günstige Finanzierungsoption gesehen, die den LTV nur im positiven Kursfall beeinflussen; Verwässerung bleibt ein Risiko. Konkrete Zahlen: Wandlungspreis 28,04 € (Juni 2026), effektiver 30,78 €. Ein Kursziel um 34 € wird bei Wandelung genannt. Chart-Szene und Halbjahresbericht (5. Aug 2026) prägen die Sicht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 11
    Performance 1M: +2,74 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 36,21% PUT: 63,79%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -27,59 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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