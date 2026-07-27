🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Der Quantenboom wird real

    1225 Aufrufe 1225 0 Kommentare 0 Kommentare

    AT&T setzt auf D-Wave: Ist das der kommerzielle Durchbruch?

    AT&T weitet den Einsatz von D-Waves Quantencomputern deutlich aus. Eine Aufgabe schrumpfte bereits von einer Stunde auf unter 15 Sekunden. Wird daraus jetzt der große kommerzielle Durchbruch?

    Für Sie zusammengefasst
    • AT&T weitet Nutzung von D-Wave Quantencomputern aus
    • Laufzeit sank von einer Stunde auf unter 15 Sekunden
    • D-Wave kehrt mit Übernahme in gatebasierte Systeme
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der Quantenboom wird real - AT&T setzt auf D-Wave: Ist das der kommerzielle Durchbruch?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    D-Wave Quantum baut seine Zusammenarbeit mit AT&T aus. Der Telekomkonzern will die Quantencomputer des Unternehmens künftig in weiteren Bereichen einsetzen. Die Nachricht sorgte für deutliche Kursgewinne bei mehreren Quanten-Aktien.

    AT&T arbeitet bereits seit Anfang des Jahres mit D-Wave zusammen. In einem Projekt verkürzte ein Quantensystem die Bearbeitungszeit einer Aufgabe von einer Stunde auf weniger als 15 Sekunden.

    Nun soll die Technik auch bei der Erkennung von Netzausfällen und der Steuerung des Datenverkehrs zum Einsatz kommen. Damit weitet AT&T die Nutzung der sogenannten Annealing-Quantencomputer deutlich aus. 

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Die D-Wave-Aktie legte vorbörslich zeitweise zweistellig zu.

    D-Wave Quantum

    +17,62 %
    +13,58 %
    -26,12 %
    -7,33 %
    -9,93 %
    +617,03 %
    +40,18 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9
    D-Wave Quantum direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auch IonQ, Rigetti Computing und Quantinuum gewannen.

    Die Vereinbarung ist zwar kein großer Systemverkauf. Die Unterstützung durch einen bekannten Konzern gilt jedoch als wichtiges Signal für die zunehmende kommerzielle Nutzung der Quantentechnologie.

    D-Wave hatte zuvor bereits Kooperationen mit Anduril und Davidson Technologies bekannt gegeben. Vorstandschef Alan Baratz erklärte, die Zusammenarbeit mit Anduril habe die Wahrnehmung der Technologie innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten verändert.

    Für D-Wave kommt die Nachricht zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen muss zeigen, dass es sein Wachstum fortsetzen kann. Seine Kerntechnologie ist das Annealing-Verfahren, das besonders für komplexe Optimierungsprobleme geeignet ist.

    Durch die Übernahme von Quantum Circuits kehrt D-Wave zugleich in den Markt für gatebasierte Systeme zurück. Bis 2032 soll ein System entstehen, das mehr als eine Million Operationen ausführen kann.

    Die erweiterte Zusammenarbeit mit AT&T zeigt jedoch, dass auch die Nachfrage nach der bisherigen Kerntechnologie weiter wächst.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Quantenboom wird real AT&T setzt auf D-Wave: Ist das der kommerzielle Durchbruch? AT&T weitet den Einsatz von D-Waves Quantencomputern deutlich aus. Eine Aufgabe schrumpfte bereits von einer Stunde auf unter 15 Sekunden. Wird daraus jetzt der große kommerzielle Durchbruch?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     