AT&T setzt auf D-Wave: Ist das der kommerzielle Durchbruch?

AT&T arbeitet bereits seit Anfang des Jahres mit D-Wave zusammen. In einem Projekt verkürzte ein Quantensystem die Bearbeitungszeit einer Aufgabe von einer Stunde auf weniger als 15 Sekunden.

D-Wave Quantum baut seine Zusammenarbeit mit AT&T aus. Der Telekomkonzern will die Quantencomputer des Unternehmens künftig in weiteren Bereichen einsetzen. Die Nachricht sorgte für deutliche Kursgewinne bei mehreren Quanten-Aktien.

Nun soll die Technik auch bei der Erkennung von Netzausfällen und der Steuerung des Datenverkehrs zum Einsatz kommen. Damit weitet AT&T die Nutzung der sogenannten Annealing-Quantencomputer deutlich aus.

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Die D-Wave-Aktie legte vorbörslich zeitweise zweistellig zu.

Auch IonQ, Rigetti Computing und Quantinuum gewannen.

Die Vereinbarung ist zwar kein großer Systemverkauf. Die Unterstützung durch einen bekannten Konzern gilt jedoch als wichtiges Signal für die zunehmende kommerzielle Nutzung der Quantentechnologie.

D-Wave hatte zuvor bereits Kooperationen mit Anduril und Davidson Technologies bekannt gegeben. Vorstandschef Alan Baratz erklärte, die Zusammenarbeit mit Anduril habe die Wahrnehmung der Technologie innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten verändert.

Für D-Wave kommt die Nachricht zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen muss zeigen, dass es sein Wachstum fortsetzen kann. Seine Kerntechnologie ist das Annealing-Verfahren, das besonders für komplexe Optimierungsprobleme geeignet ist.

Durch die Übernahme von Quantum Circuits kehrt D-Wave zugleich in den Markt für gatebasierte Systeme zurück. Bis 2032 soll ein System entstehen, das mehr als eine Million Operationen ausführen kann.

Die erweiterte Zusammenarbeit mit AT&T zeigt jedoch, dass auch die Nachfrage nach der bisherigen Kerntechnologie weiter wächst.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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