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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Anleger-Sentiment zu ATOSS ist überwiegend positiv. Fundamentale Kennzahlen bleiben attraktiv (KGV ca. 22, Dividende ca. 3,4% (~2,52€ 2026), starker Cashflow). KI wird als ergänzend statt substituierend gesehen; Cloud-Wachstum bleibt Treiber. Kursziele reichen von 115€ bis zu neuen Höchstständen; Käufe um 68–76€ werden genannt. In den letzten 14 Tagen volatil, zuletzt Erholung. WallstreetOnline-Forum wird namentlich erwähnt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +6,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: +15,19 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,82 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +6,68 %
    Platz 3
    Performance 1M: +24,82 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,68 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -6,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -20,64 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,48 %.

    SAP
    Tagesperformance: +5,88 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,52 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SAP zeigt sich ein vorsichtig optimistisches Sentiment: Eine stabile Aufwärtsentwicklung im 2. Halbjahr wird erwartet; Kursreaktionen auf Zahlen waren positiv; Insiderkäufe (2.435 Aktien zu 133,56 EUR) und die ARP-Tranche stützen die Zuversicht. Kurzfristig bleibt Volatilität möglich; kein klares Trendwendesignal. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage bzw. der Prozentwert ist nicht konkret genannt.

    Verbio
    Tagesperformance: -5,73 %
    Platz 6
    Performance 1M: +16,20 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Verbio. Der Kursverlauf der letzten 14 Tage wird teils als Abwärtsdruck beschrieben, teils als Reaktion auf Ölpreis- und Iran-Konflikt-Sorgen. Einige verweisen auf die Investor-Präsentation Juli 2026 und ein EBITDA-Fokus statt Profit; andere sehen den Rückgang als marktbedingt und nennen Kaufniveaus um 30 €. Der Vorstand betont Ölpreis-Vorteile.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 7
    Performance 1M: +31,02 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein positives Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Treiber: CAIRAS-Aufträge, CA‑1-Europa-Integration, Helsing-Partnerschaften, steigende Verteidigungsausgaben. Optronics-Aufträge 1,585 Mrd., Umsatz +20% auf 419 Mio., Auftragsbestand ~10 Mrd., Campus Oberkochen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,16 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 9
    Performance 1M: -22,31 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Aixtron ist überwiegend positiv bis optimistisch. Treiber sind der Malaysia-Fab in Penang (150 offene Stellen), der Asia-Expansion, TI-Lieferantenstatus, Bosch-Investitionen sowie eine wachsende AI-/SiC-/MicroLED-Nachfrage. Einzelne Beiträge weisen auf zyklische Risiken und Börsenreaktionen auf Tech-Zahlen hin. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.

    Nordex
    Tagesperformance: -4,38 %
    Platz 10
    Performance 1M: -12,14 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,38 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -4,20 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,17 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,20 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 12
    Performance 1M: -16,72 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 13
    Performance 1M: +22,33 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu TeamViewer herrscht gemischtes, sachliches Sentiment. Befürworter sehen sinkende Zinskosten, leicht steigende Nettogewinne, moderat fallende EBITDA-Marge, potenzielles FCF-Wachstum; Bewertungen meist KGV 5–7, EV/FCF 5–9; Kurs ca. 5,5–5,9 € in den letzten 14 Tagen. Skeptiker warnen vor Währungseinflüssen, Sondereffekten und Unsicherheit rund Q2 vs Gesamtjahr.

    Kontron
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 14
    Performance 1M: -2,50 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Kontron. Positiv: Kursziel 34–35 Euro (BUY) laut MWB/Pareto; neuer europäischer Kunde; Vertrag bis 2035; Gewinnschätzungen erhöht; Ennoconn-Offer sorgt für Diskussionen. Erwartung: Halbjahresbericht am 6.8. wichtig. Negativ: Skepsis, ob Meldungen den Kurs antreiben; 14-Tage-Performance nicht eindeutig beziffert; Kursbewegung eher seitwärts.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 15
    Performance 1M: -13,96 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 16
    Performance 1M: -11,14 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 17
    Performance 1M: -17,63 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 18
    Performance 1M: -1,94 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,20 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 20
    Performance 1M: +3,61 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,55 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

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