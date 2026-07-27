Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,82 %
Performance 1M: +15,19 %
Tagesperformance: +6,68 %
Performance 1M: +24,82 %
Tagesperformance: -6,48 %
Performance 1M: -20,64 %
Tagesperformance: +5,88 %
Performance 1M: +10,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,73 %
Performance 1M: +16,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,06 %
Performance 1M: +31,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,71 %
Performance 1M: +1,16 %
Tagesperformance: -4,40 %
Performance 1M: -22,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,38 %
Performance 1M: -12,14 %
Tagesperformance: -4,20 %
Performance 1M: -9,17 %
Tagesperformance: -3,78 %
Performance 1M: -16,72 %
Tagesperformance: +3,71 %
Performance 1M: +22,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: -2,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: -13,96 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -11,14 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -17,63 %
Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: -1,94 %
Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: +2,20 %
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: +3,61 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: -0,55 %