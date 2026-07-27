ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für T-Mobile US auf 235 Dollar - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel für T-Mobile US auf 235
- Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielreduzierung
- US-Tochter gut positioniert für mittlere Zuwächse
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Mobilfunkanbieter hätten das operative Ergebnis und die Netto-Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen, schrieb John C. Hodulik in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zwei sei die Unternehmensprognose diesmal entgegen der bisherigen Praxis nicht nach oben korrigiert worden, dennoch sei die US-Tochter der Deutschen Telekom gut aufgestellt, um das Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich voranzutreiben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 161,0 auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 172,09 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +38,35 %/+72,93 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 235 US-Dollar
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Community Beiträge zu T-Mobile US - A1T7LU - US8725901040
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Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.