🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Top & Flop

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    172,22€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 7,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    122,05€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 6,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,01 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -7,39 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,54 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,39 %.

    SAP
    Tagesperformance: +6,27 %
    Platz 3
    Performance 1M: +10,98 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SAP zeigt sich ein vorsichtig optimistisches Sentiment: Eine stabile Aufwärtsentwicklung im 2. Halbjahr wird erwartet; Kursreaktionen auf Zahlen waren positiv; Insiderkäufe (2.435 Aktien zu 133,56 EUR) und die ARP-Tranche stützen die Zuversicht. Kurzfristig bleibt Volatilität möglich; kein klares Trendwendesignal. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage bzw. der Prozentwert ist nicht konkret genannt.

    Ferrari
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,75 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +4,68 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,51 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,68 %.

    adidas
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,28 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,83 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 8
    Performance 1M: -17,63 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,77 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Bayer-Sentiment bleibt vorsichtig und technisch geprägt. Widerstand um 47; Überschreitung könnte 53 ins Visier rücken; Barclays sieht Kursziel 60. Fundamentale Impulse: Halbjahreszahlen am 04.08, möglicher Fokus der neuen Finanzchefin. Einige Anleger ziehen sich zurück, andere planen Reentry erst bei ca. 40–45 €. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Texten nicht numerisch angegeben.

    ENI
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 10
    Performance 1M: +14,49 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,69 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Münchener Rück gemischt bis überwiegend positiv: Q2-Ergebnis über Erwartungen, geringe Großschadenbelastung, solides Kapitalanlagen-Ergebnis; viele sehen eine realistische Chance auf eine H2‑Prognoseanhebung. Divergenz bei strategischen Optionen (Rück- vs Erstversicherung, Zukäufe, Buybacks). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird genannt, eine konkrete Zahl fehlt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Sanofi
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,61 %
    Chart Sanofi
    ISIN: FR0000120578
    WKN: 920657
    Die Sanofi Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 13
    Performance 1M: -2,22 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum geht das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy gemischt und volatil hervor. Heute gab es Abgaben von ca. 8–10% nach einer kurzen Erholung; am Vortag stand zeitweise ein Anstieg von über 30%. Kritik konzentriert sich auf GE Vernova/Windkraft-Sparte; andere sehen Potenzial für einen Turnaround nach der Schwächephase. Insgesamt vorsichtiger, abgewogener Ton.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 14
    Performance 1M: +10,03 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Sentiment gemischt: Positive Signale durch Auftragsbücher- und Verteidigungsaufträge (Beiträge 3,6,8) deuten auf fundamentale Stärke; jedoch Skepsis wegen Umsatz-Lücke im Q1 (Beitrag 7) und möglicher Kurskonsolidierung (Beitrag 10). Die letzten 14 Tage sind gemischt, Volatilität bleibt bestehen (Beitrag 1/9). Die Entwicklung hängt stark von den Q2-Zahlen ab.

    argenx
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,58 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,58 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 17
    Performance 1M: +2,57 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Deutsche Telekom dominiert aktuell ein skeptisches Anleger-Sentiment. Es gibt Abwärtsdruck im Chart, Tiefstände rund 26–27 €, Kursziele unter 20 € und vermehrte Hinweise auf weitere Abwärtsrisiken. Gegenargumente fokussieren auf Starlink-/TMUS-Gegenmaßnahmen und Netzausbau. Sachliche Diskussionen zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamenten stehen im Vordergrund. 14 Tage: tendenziell rückläufig.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 18
    Performance 1M: +4,21 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz gemischt. Fokus auf Fundamentales statt Emotionen: Ungarisches Werk wird zum größten Europas, deutsche Lohnkosten kritisch (49,50 €/h vs 15,60 €/h). USA-Wachstumsaussichten positiv, aber Risiko durch US-Gesetzentwurf; chinesische Großaktionäre ca. 20%. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht aus den Posts belegt. Die Kursentwicklung war %.

    Inditex
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 19
    Performance 1M: -1,73 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

    zurückvorwärts
    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im E-Stoxx 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     