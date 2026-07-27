Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,39 %
Performance 1M: -8,54 %
Tagesperformance: +6,27 %
Performance 1M: +10,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: -1,75 %
Tagesperformance: +4,68 %
Performance 1M: -3,51 %
Tagesperformance: +3,98 %
Performance 1M: -4,28 %
Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: -0,83 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: -17,63 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: -0,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: +14,49 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: +9,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: +1,61 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: -2,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: +10,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: +3,58 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: +0,58 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +2,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: +4,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: -1,73 %