Medaro Mining setzt den Ausbau des Projekts Clay Howells West mit der Durchführung einer geophysikalischen Flugmessung und eines Phase-1-Explorationsprogramms fort

Vancouver, British Columbia – 27. Juli 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner geophysikalischen Flugmessung 2026 und seines bodengestützten Phase-1-Explorationsprogramms im unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt („REE“) Clay Howells West, 50 Kilometer nordnordöstlich von Kapuskasing (Ontario), bekannt zu geben.

Das Explorationsprogramm war eine Kombination aus hubschraubergestützten, hochauflösenden magnetischen, elektromagnetischen („VLF-EM“) und radiometrischen Messungen mit systematischen geologischen Kartierungen, Prospektionen, radiometrischen Bodenmessungen sowie geochemischen Gesteins- und Bodenprobenahmen. Die kombinierten Datensätze dienen der Präzisierung der Explorationsziele und der Priorisierung von Gebieten für weitere Explorationsarbeiten.

Erfolgreicher Abschluss der Flugmessung

Das Unternehmen hat von der Firma Geo Data Solutions GDS Inc. den Endbericht zur geophysikalischen Flugmessung, die über den Claim-Blöcken Clay Howells East und Clay Howells West absolviert wurde, erhalten.

Hier die Highlights der Messungen:

- Durchführung von 1.143 Linienkilometern an helikoptergestützten Flugmessungen (Magnetik, VLF-EM und Radiometrie) über den beiden Konzessionen des Projekts.

- Erhebung von Magnetik-, VLF-EM- und Radiometriedaten zur Unterstützung der strukturellen Auswertung.

- Für die Messungen wurden Traversenabstände von 50 Metern sowie Verbindungslinien von 350 Metern gewählt, um eine detaillierte geophysikalische Abdeckung zu gewährleisten.

- Die durchschnittliche Bodenfreiheit des Hubschraubers von etwa 36 Metern sorgte für eine bessere Datenauflösung.

- Erhebung von Magnetik-, VLF-EM- und Radiometriedaten zur Unterstützung der strukturellen Auswertung, der geologischen Kartierung und der Ermittlung radiometrischer Anomalien.

- Verarbeitung der Datensätze zur Restmagnetfeldstärke, zur ersten vertikalen Ableitung, zu den Produkten zur VLF-EM-Leitfähigkeit sowie den radiometrischen Kartierungen zu Kalium, Uran und Thorium. Diese Daten werden mit geologischen und geochemischen Daten verknüpft, um die Auffindung und Priorisierung von Gebieten für die weitere Exploration, einschließlich potenzieller Bohrziele, zu unterstützen.

Abbildung 1: Karte zur Flugmessung – erste vertikale Ableitung des Magnetfelds

Highlights des bodengestützten Explorationsprogramms

- Geologische Kartierungen, Prospektionen und radiometrische Bodenmessungen in vorrangigen Zielgebieten wurden erfolgreich abgeschlossen.

- Aus verschiedenen Bereichen des Konzessionsgebiets wurden insgesamt 61 Gesteinsproben und 45 Bodenproben entnommen.

- Alle Proben wurden an das Labor von Activation Laboratories Ltd. („ActLabs“) in Timmins (Ontario) übermittelt, wo eine geochemische Analyse zu mehreren Elementen, einschließlich Seltenerdmetallen, vorgenommen wird.

- In der Vergangenheit ermittelte radiometrische Anomalien wurden mit Hilfe eines tragbaren Gammaspektrometers des Typs Super-Spec RS-125 verifiziert. Die Szintillationsmessungen der Gesteinsproben lagen im Allgemeinen zwischen 120 und 200 Zählimpulsen pro Sekunde („cps“). Mehrere Gesteinsproben wiesen erhöhte Messwerte zwischen 200 und 325 cps auf, in einer Probe wurden sogar stellenweise erhöhte Messwerte zwischen 750 und 950 cps verzeichnet.

- Die Szintillationsmessungen stellen lediglich vorläufige Feldbeobachtungen dar und entsprechen keinen direkten Messungen der Uran-, Thorium- und Seltenerdmetallkonzentrationen oder einer wirtschaftlich relevanten Mineralisierung. Zur Bestimmung der Elementkonzentrationen sind Ergebnisse der Laboranalyse erforderlich.

- Die Gesteinsprobenahme konzentrierte sich hauptsächlich auf Syenitaufschlüsse, Pegmatite und verwandte Intrusivgesteine, während die Bodenproben in Gebieten entnommen wurden, wo sich laut Auswertung geophysikalische Ziele befinden.

- Der Zugang zum Gelände wurde mit ATVs und einem Argo-Geländefahrzeug ermöglicht. Für einen Tag wurde ein Hubschrauber zur Unterstützung eingesetzt, um Gebiete zu erreichen, die über bestehende Straßen oder Wege nicht zugänglich waren.

Ein während der Geländekartierung beobachteter kalialterierter Syenit

„Der erfolgreiche Abschluss der geophysikalischen Flugmessung und auch des Phase-1-Feldprogramms ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt Clay Howells West“, so Mark Carruthers, President und Chief Executive Officer von Medaro Mining. „Die Daten aus der hochauflösenden Flugmessung bilden zusammen mit den geologischen Beobachtungen, den radiometrischen Bodenmessungen und den geochemischen Probenahmen einen integrierten Explorationsdatensatz. Dieser wird dazu beitragen, die Explorationsziele genauer einzugrenzen und die nächste Arbeitsphase samt Einschätzung der Möglichkeiten für ein erstes Bohrprogramm zu planen. Im Zuge des weiteren Projektausbaus sehen wir den Analyseergebnissen von ActLabs und den ausgewerteten und finalen Messflugdaten erwartungsvoll entgegen. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Explorationsstadium und es wurden noch keine Mineralressourcen definiert.“

Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung

Die Gesteinsproben wurden aus repräsentativen Aufschlüssen auf Grundlage der Lithologie, Alteration, Mineralisierung sowie der Strukturmerkmale gewonnen. Die Bodenproben wurden, soweit möglich, unter Einsatz branchenüblicher Methoden aus dem B-Horizont entnommen. Alle Proben wurden in Probensäcke gefüllt und versiegelt, von Mitarbeitern des Unternehmens unter Einhaltung der Kontrollkette befördert und dem Labor von ActLabs in Timmins (Ontario), einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, zur Auswertung mehrerer Elemente, einschließlich der Seltenerdmetalle, übergeben. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Über das Projekt Clay Howells West

Das Projekt Clay Howells West liegt im Norden der Provinz Ontario, rund 50 Kilometer nordnordöstlich von Kapuskasing, innerhalb des alkalischen Intrusions-/Karbonatitkomplexes Clay-Howells. Das Projektgelände befindet sich in einem Gebiet, in dem vorwiegend Syenite, Karbonatite, massive Magnetite, durch Verwerfungen alterierte Brekzien sowie Syenit-Brekzien dominieren. Historische Daten aus der Region lassen hier auf magnetische und radiometrische Anomalien schließen. Die historische Exploration kann in diesem Gebiet bis in die 1950er Jahre zurückverfolgt werden und war größtenteils auf magnetische Anomalien und Vorkommen in deren Nähe gerichtet.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass sich das Projekt noch in einem frühen Explorationsstadium befindet. Bezugnahmen auf nahegelegene Lagerstätten, historische Explorationsarbeiten, die Geologie der Region sowie angrenzende Mineralisierungen dienen lediglich als geologischer Kontext und lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung auf dem Projektgelände zu. Medaro hat nicht alle historischen Daten verifiziert, auf die in Verbindung mit dem Projekt Bezug genommen wird. Auf solche Daten sollte man sich nicht verlassen.

Weitere Aufnahmen aus dem bodengestützten Explorationsprogramm finden Sie am Ende dieser Mitteilung.

Qualifizierte Person

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Berater des Unternehmens und „qualifizierte Person“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@medaromining.com, besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.medaromining.com, rufen Sie unter 1 (604) 800 0203 an oder sehen Sie sich die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca an.

Im Namen des Unternehmens

„gezeichnet“

Mark Carruthers

President & Chief Executive Officer

Medaro Mining Corp.

220 – 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.carruthers@medaromining.com

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des Umfangs, des Zeitplans, der Abfolge und des voraussichtlichen Beginns des Explorationsprogramms der Phase 1 im Rahmen des REE-Projekts „Clay Howells West“; der Desktop-Studie, der radiometrischen Vermessung, der geologischen Kartierung, der Prospektion, der Gesteinsprobenahme, der Bodenprobenahme, der Laboranalysen sowie der Datenintegration und -auswertung; der erwarteten Ziele und Ergebnisse des Phase-1-Programms; der Identifizierung, Abgrenzung, Einstufung und Nachverfolgung von Explorationszielen; der möglichen Weiterentwicklung des Projekts durch zukünftige Explorationsphasen; sowie die allgemeinen Pläne und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der Annahmen, dass die Bedingungen vor Ort, das Wetter, die Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Analysedienstleistungen und sonstige logistische Aspekte innerhalb angemessener Zeiträume und im Einklang mit den aktuellen Erwartungen zur Verfügung stehen werden; dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel oder Betriebskapital verfügen wird, um das geplante Programm durchzuführen; und dass die Explorationsaktivitäten und -ergebnisse die weitere Entwicklung des Projekts unterstützen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: ungünstige Wetter-, Gelände- oder Zugangsbedingungen; Verzögerungen bei der Mobilisierung oder dem Beginn der Feldarbeiten; Änderungen des Umfangs, des Zeitplans oder der Kosten des Explorationsprogramms; die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Laboren, Ausrüstung und Material; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, einschließlich des Risikos, dass Explorationsergebnisse nicht auf eine Mineralisierung hindeuten oder weitere Arbeiten nicht rechtfertigen; Risiken bei der geologischen Interpretation; Risiken bei der Probenahme und Analyse; die Möglichkeit, dass das Projekt nicht wie erwartet voranschreitet; Finanzierungs- und Marktbedingungen; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden; die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Aufnahmen aus den Feldarbeiten:

Syenitaufschluss mit erhöhten radiometrischen Signalen

Kontaktzone zwischen Syenit und fenitisiertem Gang

Bodenprobenahme

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Medaro Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,10 % und einem Kurs von 0,137EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:22 Uhr) gehandelt.

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