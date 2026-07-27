UBS hebt Ziel für AMD auf 730 Dollar - 'Buy'

Vor ca. 18 Monaten fing ich an AMD einzusammeln (danke @ Patient Investor!!) und kaufte in mehreren Tranchen bis in die Bereiche um die 80 Euro. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Und hätte mir da jemand gesagt, dass die in nicht ganz 2 Jahren bei 470 Euro steht, hätte ich Luftsprünge gemacht.





Und JETZT höre und lese ich nur, dass die 1000 nur eine Frage der Zeit sind (bei den amerikanischen Kollegen auf Yahoo Finance). Die sind alle so bullish.





Ich habe jetzt von meinem ursprünglichen Einstand nicht ganz die Hälfte wieder verkauft und Gewinne mitgenommen. Heute wieder. Und wie geht es mir dabei? FOMO hinsichtlich wartender Gewinne bzw. Verzehnfacher? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass alles was so rasant steigt auch irgendwann mal wieder korrigiert und sich die Favoriten an der Börse immer wieder abwechseln. Das muss nicht heute sein, kann aber schneller gehen als gewünscht.





55% meines Einstandes habe ich noch, werde die aber alle paar Prozent, die es noch höher geht verkaufen. Scalable zeigt mir an, dass ich 466% im Plus bin (Einstand 83,40).





Mit Aixtron mache ich es genau so. Nur da habe ich kaum noch einen Rest - das ging mir zu schnell zu weit.