ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für AMD auf 730 Dollar - 'Buy'
- UBS hebt AMD Kursziel von 700 auf 730 US-Dollar
- Einstufung bleibt Buy nach UBS Studie
- Arcuri sieht 2028 Ergebnis je Aktie um 30 Dollar
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 700 auf 730 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chipkonzern angehoben, denn das Ergebnis je Aktie könne 2028 den Wert von 30 Dollar erreichen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die am "AI Day" von AMD vorgestellten Details und Erläuterungen zu seiner CPU-Roadmap, seinem Marktanteil und dem Gesamtmarktpotenzial./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,84 % und einem Kurs von 427,9 auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 695,45 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 613,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -76,73 %/+71,62 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 730 US-Dollar
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Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
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Vor ca. 18 Monaten fing ich an AMD einzusammeln (danke @The Patient Investor!!) und kaufte in mehreren Tranchen bis in die Bereiche um die 80 Euro. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Und hätte mir da jemand gesagt, dass die in nicht ganz 2 Jahren bei 470 Euro steht, hätte ich Luftsprünge gemacht.
Da hast du recht und Glückwunsch zur Ausdauer. Gibt vermutlich
nicht mehr soviele, die diese Aktie ab 2009 bis heute nie mehr
gehandelt haben wegen des First in first out Prinzips.
Wahnsinn, lag dein Einstiegskurs damals so bei 2$?[/quote]
Nein, bei 8,90 Euro, macht aber auch einen Faktor 42! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
unglaublich, Weihnachten am 6. Mai