ROUNDUP/Aktien New York
Dow profitiert von Ölpreisen - Nasdaq unter Druck
- Sinkende Ölpreise stützen Dow und Standardwerte
- Chipwerte drücken Nasdaq wegen China-Konkurrenz
- Nvidia und andere Chipaktien mit deutlichen Verlusten
NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen nur den Standardwerten geholfen. Im Technologiesektor wirkte die Chipbranche im frühen Handel wegen neuer Sorgen vor Billigkonkurrenz aus China als Bremsklotz. Erholen konnten sich nur Tech-Werte aus der Software- und Internetbranche.
Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran verhalf dem Leitindex Dow Jones Industrial zu einem Plus, das nach etwas mehr als einer Handelsstunde noch ein halbes Prozent auf 52.194 Punkte betrug. Er knüpfte damit an seine Kursgewinne vom vergangenen Freitag an.
Andere Indizes konnten ihre Anfangsgewinne nicht verteidigen: Der marktbreite S&P 500 sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 7.398 Zähler. Vor allem machten sich die China-Sorgen an der Nasdaq bemerkbar. Der Nasdaq 100 verlor unter dem Gewicht der Chipwerte 1,1 Prozent auf 27.811 Punkte.
Im Technologiesektor droht die neue Börsenwoche ohnehin weiter unruhig und schwankungsreich zu bleiben. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Schwergewichten Microsoft , Meta und Apple . Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Gesamtmarkt bereits vorbereitet.
Unter den Einzelwerten gehörten im Dow zwar einige Tech-Werte zu den Stützen, diese kamen mit Salesforce , Alphabet und Microsoft aber eher aus dem Software- und Internetsektor. Ganz anders sah das Bild bei Chipwerten aus. Nvidia war unter den "Magnificent 7" mit einem Kursrutsch um 4,2 Prozent das abgeschlagene Schlusslicht. Aktien weiterer Branchengrößen wie AMD und Micron büßten sogar bis zu 8,5 Prozent ein.
Zum Thema im Chipsektor wurden ein Bericht des Magazins "The Information" über eine beginnende Produktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen in China. Dieser drückte den Kurs des europäischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML in Amsterdam mit mehr als acht Prozent ins Minus. Unter Anlegern geht die Befürchtung um, dass die Anlagen des Unternehmens mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen.
Im Standardwertebereich waren die Aktien der Autobauer Ford und General Motors mit Kursgewinnen von zuletzt 0,5 respektive 2,1 Prozent auffällig. Jefferies empfahl beide am Montag zum Kauf wegen neuer Zuversicht des Analysten Philippe Houchois.
Um rund 40 Prozent sprangen die Anteile von Forte Biosciences hoch. Der Biotech-Konzern Argenx will das US-Unternehmen für 77 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 2,2 Milliarden Dollar in bar erwerben, um seine Immonologie-Pipeline zu erweitern. Diesem Preis näherte sich der Forte-Kurs bis auf wenige Cent./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,39 % und einem Kurs von 430,0 auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -6,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +31,48 %/+54,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich könnte ja sagen "Mal wieder ein Update von mir" Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20260724210425-03.png
Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20260724210606-04.png
Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
Share Performance
Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…
Guten Tag