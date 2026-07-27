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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Dow profitiert von Ölpreisen - Nasdaq unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Sinkende Ölpreise stützen Dow und Standardwerte
    • Chipwerte drücken Nasdaq wegen China-Konkurrenz
    • Nvidia und andere Chipaktien mit deutlichen Verlusten
    ROUNDUP/Aktien New York - Dow profitiert von Ölpreisen - Nasdaq unter Druck
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen nur den Standardwerten geholfen. Im Technologiesektor wirkte die Chipbranche im frühen Handel wegen neuer Sorgen vor Billigkonkurrenz aus China als Bremsklotz. Erholen konnten sich nur Tech-Werte aus der Software- und Internetbranche.

    Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran verhalf dem Leitindex Dow Jones Industrial zu einem Plus, das nach etwas mehr als einer Handelsstunde noch ein halbes Prozent auf 52.194 Punkte betrug. Er knüpfte damit an seine Kursgewinne vom vergangenen Freitag an.

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    Andere Indizes konnten ihre Anfangsgewinne nicht verteidigen: Der marktbreite S&P 500 sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 7.398 Zähler. Vor allem machten sich die China-Sorgen an der Nasdaq bemerkbar. Der Nasdaq 100 verlor unter dem Gewicht der Chipwerte 1,1 Prozent auf 27.811 Punkte.

    Im Technologiesektor droht die neue Börsenwoche ohnehin weiter unruhig und schwankungsreich zu bleiben. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Schwergewichten Microsoft , Meta und Apple . Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Gesamtmarkt bereits vorbereitet.

    Unter den Einzelwerten gehörten im Dow zwar einige Tech-Werte zu den Stützen, diese kamen mit Salesforce , Alphabet und Microsoft aber eher aus dem Software- und Internetsektor. Ganz anders sah das Bild bei Chipwerten aus. Nvidia war unter den "Magnificent 7" mit einem Kursrutsch um 4,2 Prozent das abgeschlagene Schlusslicht. Aktien weiterer Branchengrößen wie AMD und Micron büßten sogar bis zu 8,5 Prozent ein.

    Zum Thema im Chipsektor wurden ein Bericht des Magazins "The Information" über eine beginnende Produktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen in China. Dieser drückte den Kurs des europäischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML in Amsterdam mit mehr als acht Prozent ins Minus. Unter Anlegern geht die Befürchtung um, dass die Anlagen des Unternehmens mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen.

    Im Standardwertebereich waren die Aktien der Autobauer Ford und General Motors mit Kursgewinnen von zuletzt 0,5 respektive 2,1 Prozent auffällig. Jefferies empfahl beide am Montag zum Kauf wegen neuer Zuversicht des Analysten Philippe Houchois.

    Um rund 40 Prozent sprangen die Anteile von Forte Biosciences hoch. Der Biotech-Konzern Argenx will das US-Unternehmen für 77 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 2,2 Milliarden Dollar in bar erwerben, um seine Immonologie-Pipeline zu erweitern. Diesem Preis näherte sich der Forte-Kurs bis auf wenige Cent./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,39 % und einem Kurs von 430,0 auf Tradegate (27. Juli 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -6,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +31,48 %/+54,38 % bedeutet.





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