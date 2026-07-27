KONJUNKTUR vom 27.07.2026 - 17.00 Uhr

RIAD - Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben mehrere Drohnen abgefangen und zerstört, die auf Ölanlagen in der Ostprovinz des Landes sowie in der Hauptstadt Riad gezielt haben sollen. Die Angriffe seien von "iranisch unterstützten terroristischen Milizen" vom irakischen Staatsgebiet aus verübt worden, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Turki al-Maliki.

ISLAMABAD/TEHERAN - Mehr als fünf Monate nach Beginn des Iran-Kriegs halten gut informierte Quellen aus Pakistan eine limitierte US-Bodenoffensive für immer wahrscheinlicher. Die Bewertung pakistanischer Geheimdienste sei, dass US-Präsident Donald Trump Warnungen seines eigenen Militärs ignorieren und mit einer begrenzten Offensive iranische Küstenregionen einnehmen könnte, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Islamabad. Die Bewertung stütze sich auf militärische Beobachtungen.

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima verbessert sich - Iran-Krieg bleibt Risiko

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli den dritten Monat in Folge von den Dämpfern infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,9 Punkte auf 86,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Das Geschäftsklima hat sich etwas stärker als erwartet verbessert. Analysten waren im Schnitt von einem Anstieg auf 86,0 Punkte ausgegangen. "Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Irankrieg treibt Gaspreise auf neues Mehrjahreshoch



ZÜRICH - Die europäischen Gaspreise sind im Zuge der wochenlangen Eskalation im Irankrieg immer weiter angestiegen. Mittlerweile sind diese auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert und notieren höher als in der Spitze nach Ausbruch des Konflikts Ende Februar.

USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt moderater als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni weniger gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,8 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Hoppermann neue CDU-Generalsekretärin - Merz unter Druck

BERLIN - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Personalrochade fortgesetzt und die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann zur neuen Generalsekretärin seiner Partei gemacht. Auf seinen Vorschlag wählte der CDU-Vorstand die bisherige Schatzmeisterin der Partei aus Hamburg einstimmig zur Nachfolgerin von Carsten Linnemann, der Gesundheitsminister wird.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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