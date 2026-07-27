Hochtief bröckeln nach Quartalszahlen ab

Hochtief habe beim Nettogewinn einmal mehr die durchschnittliche Analystenprognose übertroffen, schrieb der Experte Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Der nach oben revidierte Jahresausblick dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen. In den vergangenen Wochen war bei Hochtief aber schon eine Phase der Gewinnmitnahmen eingeläutet worden, die nun weiter ging. Seit dem Rekordhoch im Mai von 554 Euro hat der Kurs mittlerweile mehr als ein Fünftel eingebüßt./edh/tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 436,6 auf Tradegate (27. Juli 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -5,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 33,63 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 493,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 435,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +0,05 %/+22,36 % bedeutet.