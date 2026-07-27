AKTIE IM FOKUS
Hochtief bröckeln nach Quartalszahlen ab
- Hochtief-Aktien fallen 3,2 Prozent auf 433 Euro
- Hochtief profitiert von Rechenzentren und Energie
- Seit Mai mehr als ein Fünftel Kursverlust
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief haben am Montagnachmittag letztlich wieder negativ auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen des Bau- und Infrastrukturkonzerns reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 3,2 Prozent im Minus bei 433 Euro und näherten sich damit ihrem am Morgen erreichten tiefsten Stand seit April. Zwischenzeitlich hatten sie ihre recht deutlichen Kursverluste nach einem angehobenen Jahresausblick eingedämmt. Ein Dreh ins Plus gelang aber nur kurzzeitig.
Hochtief profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Rechenzentren. Umsatz und operative Ergebnisse legten im zweiten Quartal zu. "Wir verzeichnen eine anhaltende Nachfrage nach Infrastruktur - insbesondere nach Projekten in den Bereichen Rechenzentren, Energie, Verteidigung und kritische Mineralien", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, laut einer Mitteilung. Zuvor hatte das Unternehmen in einer separaten Mitteilung das Ziel für den operativen Konzerngewinn im laufenden Jahr erhöht.
Hochtief habe beim Nettogewinn einmal mehr die durchschnittliche Analystenprognose übertroffen, schrieb der Experte Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Der nach oben revidierte Jahresausblick dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen. In den vergangenen Wochen war bei Hochtief aber schon eine Phase der Gewinnmitnahmen eingeläutet worden, die nun weiter ging. Seit dem Rekordhoch im Mai von 554 Euro hat der Kurs mittlerweile mehr als ein Fünftel eingebüßt./edh/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 436,6 auf Tradegate (27. Juli 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -5,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 33,63 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 493,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 435,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +0,05 %/+22,36 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Mein EK 51,77 € am 7.3.2022 🤑
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.