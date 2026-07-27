Silver Storm gibt erste Konzentratlieferung aus La Parrilla bekannt

Toronto, Ontario, 27. Juli 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, die erste Lieferung von Blei-Silber- und Zinkkonzentraten aus dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Silberminenkomplex La Parrilla („La Parrilla“) im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben.

Silver Storm hat mithilfe des Sulfid-Aufbereitungskreislaufs von La Parrilla erfolgreich eine erste Charge an Konzentraten produziert. Das Unternehmen hat daraufhin eine erste Lieferung von 105 metrischen Trockentonnen („dmt“) Blei-Silber-Konzentrat und 70 dmt Zinkkonzentrat abgeschlossen. Die Lieferung erfolgte im Rahmen der zuvor angekündigten Vorabzahlungsvereinbarung für den Abnahmevertrag des Unternehmens. Silver Storm plant, die Aufbereitungsraten im Sulfid-Kreislauf weiter zu steigern, mit dem Ziel, die Nennkapazität von 1.250 Tonnen pro Tag zu erreichen.

Greg McKenzie, President und CEO, kommentierte: „Unsere erste Konzentratlieferung ist ein entscheidender Meilenstein für Silver Storm – ein echtes, verkaufsfähiges Produkt aus La Parrilla, das im Rahmen unserer Abnahmevereinbarung mit einem weltweit anerkannten Unternehmen auf den Markt gebracht wird. Durch die harte Arbeit unseres Teams haben wir La Parrilla aus dem Wartungs- und Instandhaltungszustand in einen umsatzgenerierenden Betrieb überführt. Silver Storm ist nun in der Lage, kontinuierlich Konzentrate zu liefern.“

Abbildung 1: Erste Konzentratlieferung aus La Parrilla

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Shane Ghouralal, P.Eng., Direktor, Technical Services of the Company, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben – einem produktiven Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.