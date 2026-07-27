Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.076,01USD pro Feinunze und notiert damit +0,56 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 58,63USD und damit -0,20 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 86,19USD und verzeichnet ein Minus von -8,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,20USD und verzeichnet ein Minus von -3,54 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.293,00USD
|+3,77 %
|Platin
|1.628,00USD
|+2,04 %
|Kupfer London Rolling
|13.716,51USD
|+1,02 %
|Aluminium
|3.155,20PKT
|0,00 %
|Erdgas
|2,781USD
|-3,86 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -8,36 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.07.26, 17:29 Uhr.