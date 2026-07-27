Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.076,01USD pro Feinunze und notiert damit +0,56 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 58,63USD und damit -0,20 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 86,19USD und verzeichnet ein Minus von -8,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,20USD und verzeichnet ein Minus von -3,54 %.

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Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.293,00 USD +3,77 % Platin 1.628,00 USD +2,04 % Kupfer London Rolling 13.716,51 USD +1,02 % Aluminium 3.155,20 PKT 0,00 % Erdgas 2,781 USD -3,86 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -8,36 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.07.26, 17:29 Uhr.