BVB-Boss wünscht sich Auslandsreisen auch von anderen Clubs

Der BVB befindet sich derzeit auf Japan-Reise, der FC Bayern München fliegt Anfang August nach Südkorea und Hongkong. Probleme, für solche anstrengenden Trips mitten in der Saisonvorbereitung den passenden Zeitraum zu finden, "den haben alle Bundesligisten - Bayern noch viel mehr aufgrund der Vielzahl der Nationalspieler", sagte Cramer in einer Medienrunde. Direkt nach der jüngsten Saison und noch vor der WM war zudem RB Leipzig auf Südafrika-Reise.

OSAKA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer wünscht sich bei der Auslandsvermarktung mehr Engagement von anderen Fußball-Bundesligisten. "Wir sollten uns bewusst machen, welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen - und nicht immer gleich über ein mögliches Risiko sprechen. Dass nach der WM wieder nur die Bayern und wir auf Reisen gehen, finde ich schade", sagte der 57-Jährige der "WAZ".

BVB verdient mit der Reise Geld



Der BVB-Geschäftsführer nannte auch einen möglichen Grund, der im Ausland weniger bekannte und erfolgreiche deutsche Clubs abschrecken könnte. Es sei "ein Zeichen der Stärke von Borussia Dortmund , dass wir mit diesen Reisen eben auch Geld verdienen", erklärte er. "Was ich dann auch wieder ein bisschen verstehen kann, dass es dem ein oder anderen Bundesligisten natürlich schwerer fällt, so eine Reise dem Sport gegenüber durchzusetzen, wenn er im Zweifel relativ wenig Geld oder vielleicht sogar gar kein Geld dadurch verdient."

Cramer ergänzte: "Aber, wenn man immer nur fordert - und wir haben ja nun auch in Japan einen ordentlichen TV-Vertrag -, ohne dass man immer wieder in den Märkten vertreten ist, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn keine Gelder reinkommen."/the/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 3,065 auf Tradegate (27. Juli 2026, 17:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,16 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.





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