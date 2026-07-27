🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BVB-Boss wünscht sich Auslandsreisen auch von anderen Clubs

    Für Sie zusammengefasst
    • Cramer fordert mehr Engagement in Auslandsmärkten
    • BVB und Bayern reisen viel Zeitplanung ist schwierig
    • Geld durch Reisen stärkt BVB kleinere Clubs zögern
    BVB-Boss wünscht sich Auslandsreisen auch von anderen Clubs
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    OSAKA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer wünscht sich bei der Auslandsvermarktung mehr Engagement von anderen Fußball-Bundesligisten. "Wir sollten uns bewusst machen, welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen - und nicht immer gleich über ein mögliches Risiko sprechen. Dass nach der WM wieder nur die Bayern und wir auf Reisen gehen, finde ich schade", sagte der 57-Jährige der "WAZ".

    Der BVB befindet sich derzeit auf Japan-Reise, der FC Bayern München fliegt Anfang August nach Südkorea und Hongkong. Probleme, für solche anstrengenden Trips mitten in der Saisonvorbereitung den passenden Zeitraum zu finden, "den haben alle Bundesligisten - Bayern noch viel mehr aufgrund der Vielzahl der Nationalspieler", sagte Cramer in einer Medienrunde. Direkt nach der jüngsten Saison und noch vor der WM war zudem RB Leipzig auf Südafrika-Reise.

    BVB verdient mit der Reise Geld

    Der BVB-Geschäftsführer nannte auch einen möglichen Grund, der im Ausland weniger bekannte und erfolgreiche deutsche Clubs abschrecken könnte. Es sei "ein Zeichen der Stärke von Borussia Dortmund , dass wir mit diesen Reisen eben auch Geld verdienen", erklärte er. "Was ich dann auch wieder ein bisschen verstehen kann, dass es dem ein oder anderen Bundesligisten natürlich schwerer fällt, so eine Reise dem Sport gegenüber durchzusetzen, wenn er im Zweifel relativ wenig Geld oder vielleicht sogar gar kein Geld dadurch verdient."

    Cramer ergänzte: "Aber, wenn man immer nur fordert - und wir haben ja nun auch in Japan einen ordentlichen TV-Vertrag -, ohne dass man immer wieder in den Märkten vertreten ist, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn keine Gelder reinkommen."/the/DP/jha

    Borussia Dortmund

    +0,33 %
    0,00 %
    +1,33 %
    -5,43 %
    -20,50 %
    -28,60 %
    -49,44 %
    -21,93 %
    -69,70 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 3,065 auf Tradegate (27. Juli 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,16 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen sportlicher Entwicklungen auf die BVB-Aktie: Klopps Nicht-Rückkehr und ihr erwarteter negativer Effekt auf Kurs/Bewertung (spekulatives hohes Kursziel bei Rückkehr), Chancen auf Champions-League-Qualifikation, jüngste Ligaplatzierungen als Grundlage für Erlöse sowie Transferthemen (Couto-Verbleib, zwei Offensivneuzugänge, Fokus auf junge Talente) und deren Folgen für künftige Einnahmen und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BVB-Boss wünscht sich Auslandsreisen auch von anderen Clubs Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer wünscht sich bei der Auslandsvermarktung mehr Engagement von anderen Fußball-Bundesligisten. "Wir sollten uns bewusst machen, welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen - und nicht immer gleich über …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     