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    Zehn Verletzte auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohne trifft Wohnhaus in Kertsch, zehn Verletzte
    • Feuer in 3. und 4. Etage, darunter ein Kind
    • Krim seit 2014 annektiert, Einsatzbasis 2022
    Zehn Verletzte auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    KERTSCH (dpa-AFX) - Im Osten der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat eine ukrainische Drohne nach Angaben der Besatzungsbehörden zehn Zivilisten verletzt. Die Drohne sei gegen 14 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) in ein fünfstöckiges Wohnhaus der Großstadt Kertsch eingeschlagen, teilte Olga Kurlajewa, die Beraterin des von Moskau eingesetzten Statthalters Sergej Aksjonow, mit. Ein Feuer sei in der dritten und vierten Etage ausgebrochen, unter den Verletzten sei auch ein Kind, schrieb sie bei Telegram.

    Kremlchef Wladimir Putin hat die Krim bereits 2014 annektiert und nutzt die Halbinsel seit 2022 als Aufmarschgebiet und Nachschubbasis für seinen Krieg gegen die Ukraine. Das ukrainische Militär greift daher immer wieder Ziele, zuletzt vor allem Energieanlagen, auf der Krim an. Dabei kommen aber auch vermehrt Zivilisten auf der Halbinsel zu Schaden. Das Ausmaß der Schäden und die Zahl der Opfer steht aber in keinem Verhältnis zu den von Russland angerichteten Zerstörungen./bal/DP/jha






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