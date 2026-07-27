Der Börsen-Tag
DAX zündet Rallye: Deutscher Markt schlägt Wall Street deutlich
Deutsche Aktien im Aufwind, US-Börsen uneinheitlich: Vor allem DAX, SDAX und TecDAX glänzen mit kräftigen Gewinnen, während der S&P 500 spürbar zurückfällt.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein überwiegend freundliches Bild, wobei sich vor allem der deutsche Markt positiv hervortut. Der DAX legt deutlich um 1,31 Prozent auf 25.387,17 Punkte zu und führt damit das Feld der beobachteten Indizes an. Ebenfalls im Plus notieren die Nebenwerteindizes: Der MDAX steigt um 0,45 Prozent auf 32.107,02 Punkte, der SDAX gewinnt 1,13 Prozent auf 18.409,24 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich fest und klettert um 0,97 Prozent auf 3.812,62 Punkte. Insgesamt präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt damit breit unterstützt und mit klar positiver Tendenz. An der Wall Street fällt das Bild gemischter aus. Der Dow Jones kann leicht zulegen und gewinnt 0,23 Prozent auf 52.053,11 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 hingegen gibt um 0,26 Prozent nach und steht bei 7.392,33 Punkten. Während also die Standardwerte im Dow moderat gefragt sind, kommt es im Gesamtmarkt zu leichten Gewinnmitnahmen. Im direkten Vergleich zeigt sich damit: Die deutschen Indizes entwickeln sich heute deutlich stärker als die US-Benchmarkindizes. Besonders der DAX und der SDAX stechen mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen hervor, während in den USA vor allem der S&P 500 schwächelt.
DAXAn der DAX-Spitze standen SAP (+7,96%), Scout24 (+5,19%) und Zalando (+4,52%). Demgegenüber gehörten RWE (-2,46%), Hochtief (-2,60%) und Infineon Technologies (-3,71%) zu den größten Verlierern. Die Tagesgewinner im DAX übertrafen die Verluste klar: Spitzenreiter SAP verzeichnete fast +8%, während das stärkste Minus bei Infineon bei knapp -3,7% lag.
MDAXIm MDAX führten Nemetschek (+6,15%), CTS Eventim (+5,89%) und IONOS Group (+5,43%) die Gewinnerliste an. Die Abwärtsseite prägten Elmos Semiconductor (-4,42%), AIXTRON (-5,10%) und SUESS MicroTec (-5,24%). Die Bandbreite der Bewegungen war hier größer als im DAX, die Verluste reichten bis über -5%.
SDAXIm SDAX ragten ATOSS Software (+10,25%), LPKF Laser & Electronics (+6,07%) und TeamViewer (+5,18%) positiv hervor. Auf der Verliererseite standen Friedrich Vorwerk Group (-3,31%), Verbio (-5,88%) und PVA TePla (-7,19%). Besonders auffällig: ATOSS erzielte mit über 10% den stärksten Tagesgewinn, während PVA TePla zu den heftigsten Abgaben zählte.
TecDAXIm TecDAX lagen ATOSS Software (+10,25%), SAP (+7,96%) und Nemetschek (+6,15%) vorne. Die größten Verluste verzeichneten SUESS MicroTec (-5,24%), Verbio (-5,88%) und PVA TePla (-7,19%). Der Tech-Sektor zeigte starke Ausreißer auf beiden Seiten, mit wiederkehrenden Gewinnern wie ATOSS und wiederkehrenden Verlierern wie PVA/Verbio.
Dow JonesIm Dow Jones führten Salesforce (+6,34%), Microsoft (+2,89%) und 3M (+2,65%) die Gewinnerliste an. Auf der Negativseite lagen Chevron Corporation (-1,62%), NVIDIA (-4,18%) und Caterpillar (-5,09%). Die Werte des Dow zeigten moderate Aufschläge bei den Spitzenreitern, während einzelne Industrie- und Tech-Titel deutlich nachgaben.
S&P 500Im S&P 500 standen Workday (A) (+9,38%), Gartner (+7,21%) und Tyler Technologies (+7,16%) an der Spitze. Die stärksten Verluste verzeichneten Lam Research (-8,42%), Coherent (-8,86%) und SanDisk Corporation (-12,42%). Die Spanne im S&P 500 war besonders groß: starke Software-/Dienstleistungsgewinne gegenüber empfindlichen Rücksetzern bei Halbleitern und Speicherlösungen, wobei SanDisk das stärkste Minus aufwies.
Übergreifender VergleichGrößter Gewinner insgesamt war ATOSS Software mit +10,25% (SDAX/TecDAX), größter Verlierer SanDisk Corporation mit -12,42% (S&P 500). Generell zeigten SDAX und TecDAX die heftigsten Ausschläge nach oben und unten, während der DAX vergleichsweise moderate Verluste aufwies. Mehrere Namen tauchen mehrfach auf: ATOSS, SAP und Nemetschek als wiederkehrende Gewinner; SUESS MicroTec, Verbio und PVA TePla mehrfach unter den Verlierern.
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