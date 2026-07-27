Workday (A) Aktie weiter aufwärts - 27.07.2026

Die Workday (A) Aktie konnte bisher um +8,82 % auf 129,53€ zulegen. Das sind +10,50 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Workday (A) einen Gewinn von +16,56 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um +2,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Workday (A) -34,91 % verloren.

Während Workday (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %. Damit gehört Workday (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,84 % 1 Monat +9,44 % 3 Monate +16,56 % 1 Jahr -42,38 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 27.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 201 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,77 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktien im Aufwind, US-Börsen uneinheitlich: Vor allem DAX, SDAX und TecDAX glänzen mit kräftigen Gewinnen, während der S&P 500 spürbar zurückfällt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Workday (A)

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,25 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,74 %. SAP notiert im Plus, mit +7,13 %. ServiceNow legt um +5,50 % zu

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Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.