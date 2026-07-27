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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax legt weiter zu - Iran-Feuerpause und SAP stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Angriffspause bringt schwungvollen Wochenauftakt
    • Dax überspringt 25.000, gibt Teile der Gewinne ab
    • Ifo Geschäftsklima leicht besser als erwartet
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax legt weiter zu - Iran-Feuerpause und SAP stützen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag dank fallender Ölpreise und kräftiger Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP die Marke von 25.000 Punkten klar hinter sich. Allerdings gab der Leitindex mit der Schlussauktion einen Teil seiner Gewinne ab, legte auf seinem Tagestief aber noch um 1,04 Prozent auf 25.361,03 Zähler zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich um 0,44 Prozent auf 32.106,50 Punkte nach oben.

    Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Laut der Nachrichten-Website Axios begründete US-Präsident Donald Trump die Aussetzung der Kriegshandlungen damit, dass Gesprächen eine Chance gegeben werden soll. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet.

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    Mit dem Ifo-Geschäftsklima stand zudem das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im Blick. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, betonte der Ökonom./edh/he

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,13 % und einem Kurs von 150,5 auf Tradegate (27. Juli 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +9,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 185,36 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +8,75 %/+42,57 % bedeutet.





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