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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Tech-Sorgen bremsen Ölpreis-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Märkte verteidigten Gewinne teilweise mit Mühe
    • Chipbranche sorgte wegen Chinaängsten für Kurseinbruch
    • SMI erreichte Rekordhoch und FTSE und EuroStoxx stiegen
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Tech-Sorgen bremsen Ölpreis-Euphorie
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben ihre anfänglichen Gewinne am Montag teilweise nur mit Mühe verteidigt. Sie setzten ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung zunächst wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten fort. Diese hatte die Ölpreise wieder deutlich gedrückt. Doch rund um den US-Börsenauftakt ließ die Euphorie wieder nach. Im Technologiesektor machten sich am Nachmittag in der Chipbranche Sorgen vor China-Konkurrenz breit.

    Zu tun hatten diese mit dem Chipausrüster ASML und der Angst, dass in in dem Land die Produktion von vergleichbaren Lithografiesystemen anläuft. Der ASML-Kurs sackte daraufhin um 8,5 Prozent ab und bremste dabei als größter Indexverlierer den EuroStoxx 50 . Der Leitindex der Eurozone legte nach einem Spitzenplus von 1,4 Prozent zur Mittagszeit am Ende noch um 0,02 Prozent auf 6.282,21 Punkte zu.

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    Außerhalb der Eurozone machte der schweizerische SMI im Verlauf mit einem Rekordhoch auf sich aufmerksam. Aus dem Handel ging er noch 0,66 Prozent höher bei 14.421,97 Zählern. Der britische FTSE 100 legte um 0,42 Prozent auf 10.781,75 Zähler zu.

    Die schwächste Branche war letztlich Öl- und Gas mit einem mehr als zwei Prozent großen Abschlag. Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran zog die Ölpreise deutlich nach unten. Im Eurostoxx gaben mit Eni und Totalenergies zwei Indexwerte relativ deutlich um bis zu 2,4 Prozent nach.

    Etwas dahinter bewegten sich in der Sektorwertung die von ASML beeinflussten Technologiewerte, deren Teilindex 1,7 Prozent verlor. Unter Anlegern geht die Befürchtung um, dass die Anlagen des Unternehmens mehr und mehr durch solche aus China ersetzt werden könnten. Im Sog davon kam die ganze Chipbranche unter Druck. Dies machte sich bei Infineon und STMicroelectronics mit Abschlägen von 4,5 respektive 1,9 Prozent bemerkbar.

    Dem Druck im Chipsektor folgten im frühen New Yorker Handel auch die US-Branchenwerte, wohingegen Titel aus dem Software- und Internetsektor dort ihre Erholung fortsetzten. Dies brachte auch in Europa Rückenwind und führte dazu, dass die SAP -Aktien im EuroStoxx mit fast acht Prozent Plus der Spitzenreiter waren. Software gehört zwar auch zum Technologiesektor, konnte die Belastungen des Schwergewichts ASML aber nicht aufwiegen.

    Unter den Gewinnersektoren legten Medienwerte und der Einzelhandelssektor um jeweils mehr als zwei Prozent zu. Bei letzterem profitierten die Papiere von Inditex von einer Hochstufung durch Barclays Bank mit einem Aufschlag von knapp zwei Prozent.

    Nach der Veröffentlichung von Quartals-Umsatzzahlen sowie einer Erhöhung der Prognose für das operative Jahresergebnis nach Leasingverträgen gewannen die Papiere von Vodafone in London fast fünf Prozent. Außerdem übertraf der britische Telekomkonzern mit seinen Service-Umsätzen die Erwartungen.

    Astrazeneca gab ebenfalls Quartalszahlen bekannt. Der Pharmakonzern profitierte von steigenden Verkäufen von Krebsmedikamenten und Arzneimitteln für seltene Krankheiten. Dies konnte den Gegenwind aus dem Patentverlust für das Mittel Farxiga in den USA mehr als ausgleichen. Die Aktien legten um 1,7 Prozent zu./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 22,28 auf Tradegate (27. Juli 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +9,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 186,59 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +7,91 %/+41,47 % bedeutet.





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