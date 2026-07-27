Das Québec Ministry of Natural Resources and Forests hat First Phosphate das beschleunigte "Filon"-Verfahren gewährt

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec – 27. Juli 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass dem Bergbauprojekt Bégin-Lamarche zur Förderung von Phosphat aus magmatischem Gestein vom Ministerium für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft der Provinz Quebec (Quebec Ministry of Natural Resources and Forests, „MRNF“) der sogenannte Filon-Status zuerkannt wurde. Mit dieser Initiative will die Provinz Quebec Bergbauprojekte rascher auf den Weg bringen.

Ziel der Filon-Unterstützungsinitiative des MRNF ist es, sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise im Phosphat-Bergbauprojekt Bégin-Lamarche zu verständigen und dadurch die wichtigsten Meilensteine im Rahmen der Erschließung rascher abzuwickeln. Die besondere Unterstützung, die man First Phosphate zukommen lassen will, soll die Gespräche mit den Regierungsstellen bzw. Behörden, die für die Erteilung von Bergbaugenehmigungen zuständig sind, erleichtern.

„Mit dem Projekt Bégin-Lamarche wandelt Québec sein geologisches Potenzial in einen wirtschaftlichen Vorteil um. Durch die Erschließung einer Lagerstätte mit hochreinem Phosphat für den Batteriesektor tragen wir zum Aufbau einer innovativeren und resilienteren Wirtschaft bei, die auf Zukunftsmärkte ausgerichtet ist. Durch die Zuerkennung des Filon-Status wird der Ausbau dieses strategisch bedeutsamen Projekts über einen speziellen Unterstützungsmechanismus begünstigt.“

Frau Kateri Champagne Jourdain, Ministerin für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft der Provinz Québec

„Wir schätzen es sehr, dass die Regierung von Québec ein beschleunigtes Verfahren für unser Projekt Bégin-Lamarche zur Förderung von Phosphat aus magmatischem Gestein genehmigt hat“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Unser Projekt hat einen enormen strategischen Wert, wenn es darum geht, die Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien („LFP“) nach Nordamerika zurückzuholen.“

Das Filon-Verfahren als Teilbereich der sogenannten „Québec Strategy for the Development of Critical and Strategic Minerals 2025–2031“ ist auf Projekte in Quebec mit Vorkommen von kritischen und strategischen Mineralien gerichtet.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Lavoie ist Chefgeologe von First Phosphate und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects („NI 43-101“).

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